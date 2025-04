«Bazookas» autour de la place Saint-Pierre : tout savoir sur ce bouclier aérien mis en place pour les funérailles du pape François

Samedi 26 avril auront lieu les funérailles du pape François. Un événement qui va attirer des dizaines de milliers de visiteurs. Pour en assurer la sécurité, les autorités du Vatican auront un œil particulièrement attentif sur les drones, grâce à un dispositif spécial basé sur des «bazookas».

Pour assurer la bonne tenue de cet événement, les forces de l'ordre du Vatican vont se démultiplier. Celles-ci pourront notamment compter sur une technologie de «bazookas» derniers cris pour lutter contre les aéronefs clandestins.

Cette arme de défense permet d'inhiber les ondes radio des drones non autorisés dans la zone de la place Saint-Pierre pour assurer la sécurité de la zone. Il s'agit d'un dispositif de dissuasion qui en cas d'observation de drones non autorisés permet de modifier les ondes reliant la radiocommande à l'appareil volant pour le guider jusqu'à son atterrissage, en en reprenant le contrôle.

Cette technologie, appelée «bazookas anti-drones», a été sollicitée par le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piantedosi, à l'issue d'un Comité national pour l'ordre public.

Il explique, pour la Corriere Della Serra : «La technologie la plus avancée combinée à des contrôles au sol et à des systèmes informatiques et de brouillage pour perturber les fréquences et les communications téléphoniques à risque garantit que l'adieu final au pontife décédé lundi matin se déroule dans une sécurité maximale».

La présence de délégations internationales : «un engagement supplémentaire»

Il ajoute : «Il n'y a pas de raison de s'inquiéter mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ajoutent un engagement supplémentaire auquel nous devrons faire face», parlant de la présence de nombreux chefs d'Etat au Vatican, samedi 26 avril. Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Lula sont attendus au sein du plus petit Etat du monde.

En plus de ces dispositifs, un déploiement exceptionnel de forces de l'ordre permettra de gérer au mieux les mouvements de foule. Des snipers seront également placés sur les toits partout dans le Vatican.