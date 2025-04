La guerre commerciale provoquée par les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump viendront peser sur les finances publiques de la plupart des pays, a averti mercredi le FMI, qui invite les gouvernements à mener les réformes nécessaires pour garantir leur croissance à moyen terme.

Dans un contexte où "les finances publiques étaient déjà sous pression et l'endettement élevé dans de nombreux pays", les droits de douane américains et les représailles d'un certain nombre d'Etats sont venus ajouter "de l'incertitude qui vient compliquer les prévisions budgétaires", estime le Fonds monétaire international (FMI) dans son rapport sur les politiques budgétaires, le Fiscal Monitor.

Si la situation n'évolue pas favorablement, "sur la base des informations disponibles actuellement, la dette au niveau mondiale pourrait atteindre 117% du PIB d'ici 2027, ce qui, si cela se matérialisait, serait l'un des ratio les plus élevés depuis plusieurs décennies", a alerté le directeur du département des affaires budgétaires du Fonds, Vitor Gaspar, lors d'une interview à l'AFP.