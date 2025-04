L'Union européenne ne va pas renoncer à son partenariat commercial avec les Etats-Unis, a déclaré mercredi son commissaire à l'Economie, même si elle compte conclure de nouveaux partenariats dans le contexte de la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

"L'Union européenne n'abandonne pas son partenariat le plus proche, le plus profond et le plus important, celui avec les États-Unis", a déclaré le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis lors d'un forum à Washington.