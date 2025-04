Le président américain Donald Trump, qui veut mettre un terme au plus vite à cette guerre "terrible et insensée", avait dit dimanche espérer un accord "dans la semaine" entre Moscou et Kiev, sans dévoiler les contours de cet engagement hypothétique. Américains, Ukrainiens et Européens se retrouvent ce mercredi à Londres pour un nouveau round de pourparlers pour tenter de trouver une issue au conflit en Ukraine.