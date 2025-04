Guerre en Ukraine : échanges territoriaux, levée des sanctions, minerais… Quelles sont les pistes du plan américain pour un accord de paix entre Kiev et Moscou ?

L’Ukraine doit donner ce mercredi une réponse concrète au «plan» américain de paix entre Kiev et Moscou, en parallèle de discussions restreintes à Londres. Des pistes telles que l’annexion complète de la Crimée par la Russie ou la non-adhésion de l’Ukraine à l’Otan ont été mentionnées.

Que préconisent les Etats-Unis pour parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie ? Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé ce mercredi que Washington avait fait une «proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens» concernant un plan de paix. Les propositions de l'administration américaine n'ont pas été officiellement annoncées, mais plusieurs médias en ont publié de possibles contours.

Selon le média en ligne Axios, le document transmis aux deux parties, d'une seule page, a été présenté par les États-Unis aux responsables ukrainiens à Paris la semaine dernière et décrit comme «l'offre finale» du président américain Donald Trump. Si ce plan n'était pas adopté, ne formant pas ainsi de progrès significatifs dans les discussions, Washington a déjà évoqué la possibilité d'abandonner toute tentative de négociations, ayant «mieux à faire».

L'Ukraine privée de ses territoires occupés

Face à une telle pression, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devra également faire de nombreuses concessions, à commencer par accepter l'occupation de la Crimée d'après le Washington Post, ce qu'il a toujours refusé catégoriquement jusqu'à présent. Cette mesure réclamée par Moscou, a ainsi été validée par l'administration de Donald Trump, prête à reconnaitre ce territoire comme Russe.

Axios mentionne également une reconnaissance «de facto» des secteurs occupés par la Russie dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia.

Une hypothèse plus que crédible puisque J.D. Vance a affirmé que la Russie et l'Ukraine vont devoir faire des «échanges territoriaux» pour parvenir à un accord, au moment où des discussions se tiennent ce mercredi à Londres dans un format réduit par rapport à ce qui était initialement prévu. Le vice-président a aussi évoqué la possibilité de «geler les lignes territoriales à un niveau proche de ce qu'elles sont aujourd'hui», comme réclamé par le président russe Vladimir Poutine.

Une source proche du gouvernement ukrainien a déclaré auprès d'Axios que Kiev considère la proposition comme fortement biaisée en faveur de la Russie : «La proposition indique très clairement quels gains tangibles la Russie obtient, mais ne dit que vaguement et généralement ce que l'Ukraine va obtenir.»

Des garanties de sécurité floues

Autre enjeu majeur, la sécurité. Vladimir Poutine avait jusqu'à présent refusé une force européenne de maintien de la paix sur le territoire ukrainien. Néanmoins, les Etats-Unis proposent selon Axios aux Ukrainiens une «garantie robuste de sécurité» impliquant un «groupe ad hoc de pays européens» et potentiellement non-européens, sans toutefois en détailler le fonctionnement, alors qu'une implication militaire américaine est souhaitée par Kiev pour donner davantage de poids à cet engagement.

Si aucun pays non-européen n'a été mentionné, la Turquie par exemple, pourrait être acceptée par les deux parties.

Le locataire de la Maison Blanche voudrait également faire passer sous contrôle américain la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les Russes. Volodymyr Zelensky s'y oppose. Selon Axios, le plan prévoit que la centrale de Zaporijjia soit située en territoire ukrainien mais exploitée par les Etats-Unis.

Pas d'adhésion à l'Otan

Répondant à une autre revendication majeure du président russe, les Etats-Unis pourraient promettre dans leur plan la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan, d'après Axios. Une entrée dans l'Union européenne resterait en revanche possible.

Selon le Financial Times, Vladimir Poutine avait proposé début avril à l'émissaire américain Steve Witkoff d'arrêter son invasion et de geler la ligne de front actuelle si les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté de la Russie sur la Crimée et la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Vers une levée des sanctions ?

D'après le Washington Post, l'administration américaine pourrait lever les sanctions imposées à la Russie selon les termes d'un «accord futur». Côté Ukraine, les Etats-Unis pourraient proposer un dédommagement et une aide à la reconstruction, sans toutefois préciser «d'où proviendra le financement», écrit Axios.

Toujours selon la même source, le plan évoque également l'accord économique proposé par Donald Trump sur les minerais ukrainiens.

En parallèle des discussions entre Américains, Européens et Ukrainiens, Washington et Kiev ont signé la semaine dernière un «mémorandum d'intention», première étape visant à conclure un accord complexe sur l'accès aux ressources naturelles et aux minerais stratégiques de l'Ukraine.