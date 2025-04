Japon : un bébé-peintre expose pour la première fois ses œuvres

«Thumbelina», une artiste japonaise qui n'a pas encore 2 ans, tient à Tokyo sa première exposition jusqu'au mois de mai. Dans une galerie branchée, perchée au-dessus d’un bar du quartier de Kabukicho, dans l’ouest de Tokyo, quelques peintures abstraites de cette mini prodige se vendent à environ 200 euros pièce.

A peine 2 ans et déjà connue dans le milieu de l'art. Pour la première fois, une fillette nommée «Thumbelina» tient une exposition, dans une galerie branchée de Tokyo, au Japon.

Le style de Thumbelina est «enfantin mais mystérieusement habile», déclare à l’AFP Dan Isomura, directeur de la galerie. «Je me suis dit : wouah ! Ce sont de véritables œuvres d’art», ajoute-t-il, décrivant ses premières impressions face aux créations libres de la petite artiste qui se vendent déjà autour de 200 euros (33.000 yens).

Tokyo's newest art star.



Gripping paintbrush and crayon, the artist known as Thumbelina splodges and splats with merry abandon, the one-year-old star of a Tokyo exhibition that goes on way past her bedtime

