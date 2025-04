Mort du pape François : qui est le cardinal Robert Sarah, candidat conservateur au fauteuil du Saint-Père ?

Depuis la mort du pape François, lundi 21 avril, l'attention se tourne progressivement vers la succession du souverain pontife. A l'issue du conclave, le nouveau visage de l'Eglise catholique sera présenté. Il pourrait être celui du cardinal Robert Sarah.

Difficile de ne pas entendre parler du cardinal de Guinée tant il fait l'objet d'une promotion active de la part de nombreux fidèles. Car Robert Sarah est un «papabile» pas comme les autres.

S'il ne fait pas office de favori, au même titre que Pietro Parolin, Anders Arborelius, Luis Tagle ou encore Jean-Marc Aveline, Robert Sarah peut compter sur un soutien important sur les réseaux sociaux.

Cardinal Sarah. Our hope! pic.twitter.com/alKg8WkRvP — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) April 21, 2025

L'originaire d'Ourouss (Guinée Française) est particulièrement plébiscité des communautés traditionnelles et conservatrices, comme le député européen polonais Dominik Tarczyński le souligne.

De nombreuses sorties polémiques

Celui qui a été fait cardinal en 2010 a notamment fait parler de lui pour ses prises de position affirmées et fortes. L'une de ses déclarations les plus contestées concerne l'homosexualité, lors d'un synode en 2015 : «Ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle, l’homosexualité occidentale et les idéologies abortives et le fanatisme islamique le sont aujourd’hui».

En plus de sa vision traditionnelle de la famille, il a fait polémique avec ses propos au sujet de l'immigration européenne. «Le meilleur accueil que vous pouvez offrir à ces migrants c'est de développer leur pays, qu'ils restent chez eux», a-t-il notamment déclaré au micro d'Europe 1.

Le Cardinal Robert Sarah : "Le meilleur accueil que vous pouvez offrir à ces migrants c'est de développer leur pays, qu'ils restent chez eux"#Europe1pic.twitter.com/CHvD25qb7l — Europe 1 (@Europe1) November 25, 2021

En outre, il a défendu les grandes lignes de la théorie du grand remplacement en déclarant : «Les statistiques montrent qu'il y aura dans un avenir très proche un grave déséquilibre culturel, religieux et démographique en Occident. Décadent, sans enfants, sans familles, l’Occident disparaîtra, noyé et éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes. Mais un arbre sans racines meurt.»

The next Pope should be Cardinal Robert Sarah. pic.twitter.com/agWMJJLuTs — Trad West (@trad_west_) April 21, 2025

Bien que né en Guinée Conakry, le cardinal Sarah a grandi en occident, plus particulièrement en France, pour étudier la théologie et la philosophie à Nancy, dès 1964. Il est devenu prêtre dès 1969, à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Après plusieurs années en Italie, à Rome, où il suit des études d'exégèse, il est revenu en Guinée où il est fait curé de Boké. Quelques années plus tard, il est passé archevêque de Conakry, en 1979, grâce à Jean-Paul II. A seulement 34 ans, il est devenu l'un des plus jeunes évêques du monde.

A 75 ans, il remet sa démission au pape François

En quittant ses fonctions en 2001, il a critiqué ouvertement le président et général Lansana Conté, dans un discours qui est jugé «prophétique» par le vaticaniste Jean-Marie Guénois. Il endosse cette même année un rôle de secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, lui donnant un rôle majeur au sein de la communauté chrétienne d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie.

En 2010, il est fait cardinal par Benoît XVI lors du consistoire du 20 novembre 2010, recevant le titre exact de cardinal-diacre par Giovanni Bosco. Il a participé trois ans plus tard au conclave qui a élu le pape François.

Malgré plusieurs refus, il a cédé à la volonté du souverain pontife de faire de lui préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, l'une des neuf congrégations de la Curie romaine. A 75 ans, en 2021, il a remis au pape François sa démission et est nommé cardinal-prêtre dans la foulée. Il devient l'un des cardinaux papabiles les plus en vue depuis cette date.