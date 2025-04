«Nous sommes à un tournant» : quels sont les enjeux du conclave qui va élire le successeur du pape François ?

D'ici à deux semaines, les cardinaux électeurs se réuniront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape. Ce choix comporte de nombreux enjeux, puisque le futur pontife devra, notamment, rassembler la chrétienté et tout en héritant des réformes initiées par François.

«Un tournant» pour l'Eglise catholique, selon cet historien. Depuis le décès du pape François, survenu le 21 avril dernier, l'Eglise catholique n'a plus de chef. Cette période, appelée «sede vacante» en latin, littéralement «le siège vacant», sera clôturée par un conclave.

Selon un processus millénaire extrêmement codifié, les cardinaux électeurs vont se réunir dans la chapelle Sixtine, au cœur du Vatican, pour élire parmi eux le nouveau souverain pontife. Jusqu'à ce que le collège cardinalice s'accorde sur un nom qui recueillera au moins les deux tiers des voix, des discussions vont avoir lieu pour savoir qui est le plus à même de guider l'Eglise.

Le pape, garant de l'unité de l'Eglise

C'est bien l'enjeu principal de cette élection : le nouveau pape devra, comme les précédents, être le plus rassembleur possible afin d'unir les quelque 1,4 milliard de fidèles dans le monde Et ce, malgré la multitude de courants doctrinaux au sein du catholicisme.

«Ce qu'on attend du pape, son rôle, c'est d'être le garant de l'unité de l'Eglise», a expliqué à CNEWS Martin Dumont, historien, secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à la Sorbonne et chargé d'enseignement à l'Institut catholique.

François avait engagé de nombreux chantiers

Surtout, il devra réussir à apaiser l'institution catholique. «François a voulu lancer beaucoup de chantiers et celui qui lui succédera en héritera. La question de la place des laïcs dans le gouvernement de l'Eglise et celle des femmes également ne sont pas encore réglées. Le pape argentin en a nommé certaines à des postes importants et cela a pu faire grincer des dents», a-t-il ajouté.

🇻🇦« On est toujours meilleurs quand on est hommes et femmes, ensemble, au service de la mission », assure sœur Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Synode, alors que la place des femmes dans l'Église est un sujet au coeur de l'actuel Synode. https://t.co/cGDEMTRK0xpic.twitter.com/aEDI9QlGsm — Vatican News (@vaticannews_fr) October 21, 2024

«Nous sommes à un tournant : le pape François avait été élu sur un programme de réformes, à la fois de la curie romaine et des structures de gouvernement de l'Eglise», a-t-il précisé.

«Il fallait les remettre au service de l'Evangile et rompre avec ce qui était arrivé à la fin des pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, notamment sur les scandales liés aux abus sexuels et l'affaire des fuites des documents du Vatican».

Une continuité malgré les différences

Si le futur souverain pontife pourrait décider de revenir sur quelques-unes des préoccupations de François, cela ne se fera pas dans une rupture totale.

«Il y a une tradition dans l'Eglise catholique : si chaque pape a un programme pastoral différent de celui de son prédécesseur, une personnalité et un mode de gouvernance propre, ils s'inscrivent toujours dans une certaine continuité», a détaillé Martin Dumont.

François a écrit sa première encyclique avec son prédécesseur, Benoît XVI, symbolisant la transition en douceur entre chaque pape. © Osservatore Romano/Vatican Media/Handout via Reuters

«Ainsi, la première encyclique du pape François avait été écrite à quatre mains avec Benoît XVI, qui l'avait composé en majorité», a-t-il illustré.

La constitution apostolique «Universi Dominci Gregis» impose que les opérations de vote doivent débuter entre le 15e et le 20e jour après la mort du pape, soit entre le 6 et le 10 mai prochain.

Dans le secret le plus total, les cardinaux électeurs vont voter quatre fois par jour (deux fois le matin, deux fois l'après-midi) jusqu'à ce qu'un d'entre eux réunisse au moins deux tiers des suffrages. Si un conclave peut durer autant de temps que nécessaire, les huit derniers n'ont été long que de trois jours en moyenne.