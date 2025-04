«Probablement à partir du mois prochain» : Elon Musk va s'éloigner du gouvernement de Donald Trump pour se consacrer à Tesla, en difficulté

A l’heure où Tesla est pris à partie aux Etats-Unis et dans d’autres pays du monde, son patron et proche de Donald Trump, Elon Musk, a annoncé ce mardi qu’il va consacrer beaucoup moins de temps à piloter la commission pour l’efficacité gouvernementale (Doge) afin de se concentrer à son entreprise.

Elon Musk fixe ses priorités du moment. Ce mardi 22 avril, ce proche de Donald Trump a en effet annoncé qu’il souhaitait allouer plus de temps à son entreprise Tesla, pris à partie aux Etats-Unis et dans d’autres pays du monde, aux dépens de la commission pour l’efficacité gouvernementale (Doge) mise en place par le président américain pour réduire les dépenses fédérales.

C’est lors d’une audioconférence consacrée aux résultats du premier trimestre, jugés inférieurs aux attentes, qu’Elon Musk a fait son annonce.

Ainsi, cette décision, qui survient alors que Tesla est victime d’actes de vandalisme et de boycott, devrait être effective «probablement à partir du mois prochain, de mai. Le temps que je vais allouer à Doge va baisser de manière très importante», a précisé le chef d'entreprise.

Seulement 336.681 véhicules livrés

«A partir du mois prochain, je vais allouer davantage de mon temps à Tesla», a-t-il poursuivi, affirmant que le «travail crucial» de la commission était «en grande partie accompli».

Dans le détail, les ventes mondiales de Tesla ont largement chuté au premier semestre de l’année 2025 avec seulement 336.681 véhicules livrés, soit une baisse de -13% sur un an.

Mais comment explique-t-on cette baisse. Selon Elon Musk, «comme l'on sait, il y a eu des répercussions à cause du temps que je passe au gouvernement (...). Je pense que le travail que nous y accomplissons est en réalité très important pour contrôler le déficit insensé qui entraîne notre pays, les Etats-Unis, vers la destruction».

«L'équipe de Doge a effectué beaucoup de progrès pour éliminer le gaspillage et la fraude», a-t-il poursuivi, accusant «ceux qui recevaient les dollars gaspillés» d'être à l'origine des représailles contre Tesla et des «attaques» contre lui et «ceux qui me sont associés».