Russie : voici l'étonnant portrait de Donald Trump offert par le Kremlin au président américain

Si la rumeur d’un portrait de Donald Trump offert par la Russie circulait depuis un certain temps, CNN a dévoilé le tableau signé Nikas Safronov ce mardi 22 avril. Le républicain y est représenté tel un héros de la nation.

Point levé, visage ensanglanté, amaigri... Donald Trump apparaît tel un survivant et un conquérant sur son portrait offert par Vladimir Poutine. Dévoilé par CNN ce mardi 22 avril, le tableau réalisé par Nikas Safronov a été remis au président américain au début du mois de mars par l’émissaire de Washington, Steve Witkoff.

La scène fait évidemment référence à la tentative d’assassinat du milliardaire, encore candidat à la présidentielle. Il avait alors échappé à un tir mortel au cours d’un meeting en Pennsylvanie qui se déroulait le 13 juillet 2024. «Je tenais à montrer le sang, la cicatrice et son courage alors qu’il était victime d’une tentative d’assassinat», a ainsi raconté Nikas Safronov à la chaîne américaine CNN.

«Il ne s’est pas laissé abattre (dans tous les sens du terme) et a levé le poing pour montrer qu’il ne faisait qu’un avec l’Amérique et qu’il lui rendrait sa grandeur», a poursuivi l’artiste célèbre pour ses peintures du pape François ou du Premier ministre indien Narendra Modi.

