Voici les 17 pays qui ont déjà eu un pape

Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans. Il s'agissait du tout premier souverain pontife de nationalité argentine, 17e nationalité représentée dans l'histoire de la papauté. Voici lesquelles ont été le plus représentées.

Le pape François a marqué l'Histoire. En devenant le premier souverain pontife originaire d'Amérique latine, il a permis à l'un des principaux foyers du christianisme d'être représenté au Vatican pour la première fois.

Avec un seul pape, l'Argentine a rejoint trois autres pays : la Pologne, l'Angleterre et les Pays-Bas. Le seul pape anglais, Adrien IV, de son nom d'origine Nicholas Breakspear, a dirigé l'église entre 1154 et 1159.

Quatre autres nations partagent un total de deux papes. L'ancienne Croatie, appelée Dalmatie, l'Espagne, le Portugal et l'Anatolie, devenue la Turquie. Le pape le plus récent à venir de l'un de ces pays est Alexandre VI, qui a occupé le poste entre 1492 et 1503.

Deux pays ont pourvu trois souverains pontifes : la Palestine et la Tunisie, que l'on appelait «province d'Afrique». Les papes concernés sont respectivement Pierre, Évariste et Theodore Ie ainsi que Victor I, Miltiade et Gelasius I. Le premier pape de l'Histoire, qui a pris le nom de Saint Pierre et qui a dirigé entre 30 et 64 (approximativement) est né à Bethsaïde, en Galilée.

La France représentée grâce à la «Papauté d'Avignon»

Parmi les pays les plus représentés, on peut citer l'Allemagne (6), la Syrie (5) et la Grèce (4). La Grèce a notamment compté des souverains historiques au Ie siècle comme Anaclet ou encore Evariste. A l'inverse, l'avant dernier pape, Benoît XVI, est d'origine allemande, lui qui est né en 1927 à Marktl.

La France est le deuxième pays le plus représenté, avec un total de 16 papes dans l'Histoire. Le dernier en date est Pierre Roger de Beaufort, connu sous le nom de Grégoire XI et élu en 1370. Il parachève une tradition de papes français qui doivent notamment leur place à la ville d'Avignon, choisie comme capitale de la chrétienté au XIVe siècle. Voici la liste complète des papes français : Sylvestre II, Saint Léon IX, Nicolas II, Urbain II, Calixte II, Urbain IV, Clément IV, Innocent V, Martin IV, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Bienheureux Urbain V et Grégoire XI.

Enfin, l'Italie est très largement représentée à travers les siècles. Sur les 266 papes nommés, 217 papes ont été de nationalité italienne. Le dernier en date est Jean-Paul Ie, en 1978.