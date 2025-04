Auschwitz : une «Marche des Vivants» organisée ce jeudi pour rendre hommage aux victimes de la Shoah

Une «Marche des Vivants» est organisée ce jeudi 24 avril en Pologne sur le site d'Auschwitz-Birkenau, connu pour avoir été le plus sinistre camp d'extermination nazi. Elle correspond aussi à la journée dédiée à la mémoire des disparus, appelée «Yom HaShoah».

A l'époque, le monde avait gardé le silence sur l'effroyable massacre des juifs d'Europe. Mais aujourd'hui, jeudi 24 avril 2025, leur souvenir sera honoré comme il se doit.

Comme chaque année depuis 1988, une «Marche des vivants» est organisée dans l'ex-camp d'Auschwitz-Birkenau (Pologne) pour saluer la mémoire des victimes de la Shoah.

Le directeur adjoint du Musée d'Auschwitz a expliqué que l'événement, qui correspond à la journée du souvenir de la Shoah (Yom HaShoah), prendrait place au sein de l'ancien lieu de déportation majeur des juifs d'Europe, où 1,3 million d'hommes, femmes et enfants ont été concentrés et 1,1 million assassinés pour le simple fait d'être nés juifs.

La marche va consister en un tour de 3 kilomètres partant de la porte portant la tristement célèbre inscription «Arbeit macht frei» («le travail rend libre») jusqu'à Auschwitz II-Birkenau, où se tiendra la cérémonie principale. Le musée sera donc entièrement consacré à cet événement. Il sera ainsi fermé ce jeudi une forte affluence est prévue pour les cérémonies.

Le président de l'Etat d'Israël, Isaac Herzog, prendra part aux commémorations et prononcera un discours. Accompagné de sa femme Michal, il doit également rencontrer Andrzej Duda, le président polonais. Ils seront notamment entourés de Merrill Eisenhower, arrière-petit-fils du général américain Dwight Eisenhower.

This year, the March of the Living will include a powerful and historic delegation:



Holocaust survivors who were rescued as children by the Righteous Among the Nations, joined by their children, grandchildren, and the descendants of the very people who saved them.



Together,… pic.twitter.com/g7kBRbW5MI

— March of the Living 🎗️ (@MOTLorg) April 18, 2025