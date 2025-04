Cachemire : touristes tués, frontière fermée... Que se passe-t-il dans cette région entre l'Inde et le Pakistan ?

Après un attentat survenu mardi au Cachemire, les tensions sont plus vives que jamais entre l'Inde et le Pakistan, qui se disputent la souveraineté de ce territoire depuis des décennies.

Frappé par l'attaque la plus meurtrière contre des civils connue par la région ces 25 dernières années, le Cachemire est dans la tourmente depuis plusieurs jours. L'événement a ravivé les tensions entre l'Inde et le Pakistan, faisant craindre un nouveau conflit.

26 hommes ont été tués mardi au Cachemire indien lorsque des assaillants armés ont ouvert le feu à Pahalgam, une destination prisée des touristes. L'Inde a attribué l'attaque à des islamistes soutenus par le Pakistan, qu'elle accuse de «terrorisme transfrontalier».

Depuis leur séparation en 1947 à leur indépendance, l'Inde et le Pakistan se disputent la souveraineté de tout le Cachemire, à majorité musulmane, divisé entre les deux pays.

India will identify, track and punish every terrorist, their handlers and their backers.



We will pursue them to the ends of the earth.



India’s spirit will never be broken by terrorism. pic.twitter.com/sV3zk8gM94

— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2025