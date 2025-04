Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé jeudi des bombardements russes sur l'Ukraine qui ont tué au moins neuf personnes dans la nuit à Kiev, la capitale, appelant la Russie à «cesser immédiatement» ses frappes.

«Cela fait 44 jours que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu total et l'arrêt des frappes... Et cela fait 44 jours que la Russie continue de tuer notre peuple», a réagi le dirigeant ukrainien dans un message sur X ajoutant que «les frappes doivent cesser immédiatement et sans conditions».

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.



— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2025