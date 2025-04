50 chefs d'Etat élus et dix souverains seront présents

Quelque 50 chefs d'Etat élus et dix souverains régnants ont confirmé jusqu'ici leur présence aux funérailles du pape François, qui auront lieu samedi place Saint-Pierre à Rome, a annoncé jeudi le Vatican. "A ce stade, 130 délégations (étrangères, NDLR) sont confirmées pour les funérailles du pape François", a par ailleurs précisé le Vatican. Assisteront notamment aux obsèques les présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron, ainsi que le roi et la reine d'Espagne.