Guerre en Ukraine : Donald Trump «pense avoir un accord» avec la Russie

Donald Trump a affirmé, ce mercredi 23 avril, qu'il pensait avoir un «accord avec la Russie» pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il explique que cela ne dépend plus que du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

La fin d'un conflit qui s'éternise ? «Je pense avoir un accord avec la Russie. Nous devons parvenir à un accord avec Zelensky, mais cela a été jusqu'à présent plus difficile», a expliqué Donald Trump à la Maison Blanche, ce mercredi 23 avril.

Ces phrases du président américain ont été prononcées quelques minutes avant les bombardements russes effectués dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril, qui ont causé au moins 9 morts et 63 blessés.

La presse internationale voit cette sortie du 47ᵉ président américain comme un signe de frustration que les négociations de paix s'éternisent. Le Wall Street Journal explique notamment. «Les négociations pour mettre fin à la guerre n'avancent pas, ce qui rend de plus en plus frustré le président», peut-on lire dans les colonnes du média américain.

L'un des points de discorde majeurs est le fait que Donald Trump espère que l'Ukraine reconnaisse l'annexion russe de la Crimée. Lui qui l'a jugée «perdue» pour l'Ukraine fait face à l'intransigeance de Volodymyr Zelensky. «Il s'agit d'une violation de notre Constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire de l'Ukraine», a-t-il réaffirmé récemment.

I stressed that under any circumstances, Ukraine will stand firm on its core principles during negotiations, as they are the foundation of our sovereignty and territorial integrity.



We agreed to continue the dialogue and maintain regular contact.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 23, 2025