«Il n'y avait plus rien à faire» : le médecin du pape François raconte les derniers instants du pontife à la presse italienne

Auprès de la presse italienne, le médecin du pape a raconté les derniers instants du souverain pontife qui est, selon lui, «mort sans souffrir».

Quand le pape François s'est «réveillé pour un verre d'eau» la nuit de sa mort, «l'infirmière a remarqué que quelque chose n'allait pas», a raconté Sergio Alfieri à La Repubblica. Ce médecin, qui a suivi le Saint-Père jusqu'à son décès, a donné quelques détails sur les derniers instants du souverain pontife.

Sergio Alfieri a expliqué avoir été tiré du sommeil par un coup de téléphone du Vatican, lundi à 5h30 du matin, l'informant que «le Saint-Père va très mal». Le médecin a immédiatement pris le chemin de la résidence Sainte-Marthe, où il a trouvé le pape «les yeux ouverts» et sans «problèmes respiratoire» mais ne répondant pas aux stimuli, «même à ceux qui étaient douloureux».

La question d'un transfert à l'hôpital a rapidement été évacuée car Sergio Alfieri, comprenant que le pape venait de tomber dans le coma, craignait «de le faire mourir dans le transport». «Son pouls ralentissait et sa respiration devenait de plus en plus superficielle [...] Il n'y avait plus rien à faire», a-t-il assuré.

«faire certaines choses avant de mourir»

Le pape François avait fait savoir qu'il refusait d'être intubé et souhaitait «mourir à la maison». Aussi, dans cette épreuve, Sergio Alfieri tire un peu de réconfort du fait que le souverain pontife est «mort sans souffrir, et chez lui».

Deux mois de convalescence avaient été prescrits au Saint-Père après son retour au Vatican le 23 mars, mais il avait lui-même décidé de reprendre certaines de ses activités. Sergio Alfieri estime que son patient ne s'est toutefois «jamais exposé au danger» et dit avoir «la sensation nette qu'il avait senti le besoin de faire certaines choses avant de mourir».

Le souverain pontife était en effet allé prier à Sainte-Marie-Majeure, s'était rendu à la basilique Saint-Pierre, mais aussi à la prison romaine de Regina Coeli pour rencontrer 70 détenus.

Selon Sergio Alfieri, le pape se portait encore «très bien» la veille du dimanche de Pâques et l'avait lui-même rassuré sur son état avec ces quelques mots : «J'ai recommencé à travailler, je vais bien».