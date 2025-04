Mort du pape François : comment se déroulera la messe des obsèques du souverain pontife ce samedi ?

Les funérailles du pape François, décédé lundi à 88 ans, auront lieu samedi 26 avril au Vatican. Voici ce que l’on sait de la messe qui commencera à 10h.

Le livret liturgique de la messe des funérailles du pape François, qui réunira des dizaines de chefs d’État venus du monde entier, a été publié ce jeudi 24 avril 2025. La cérémonie se tiendra samedi 26 avril à 10h.

Conformément au rituel des funérailles pontificales, les célébrants porteront des ornements liturgiques rouges. La messe se déroulera sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, où le cercueil sera conduit au cours de la procession d’entrée et placé devant l’autel. L’Évangéliaire livre contenant les Évangiles, récits de la vie de Jésus sera alors posé, ouvert, sur le couvercle en bois du cercueil du 266e pape.

Lors de la liturgie de la parole, qui constitue la première partie de la messe, les lectures prévues sont les suivantes : Actes 10, 34-43 (en anglais) ; Psaume 22 (en latin) ; Philippiens 3,20-4,1 (en espagnol) ; et l’Évangile selon Jean 21,15-19, dans lequel le Christ interroge à trois reprises l’apôtre Pierre : «M’aimes-tu ?» (en latin). Le cardinal prononcera à nouveau l’homélie à l’issue de ces lectures.

La célébration se poursuivra avec la prière universelle, composée de six intentions exprimées dans différentes langues : pour le défunt pape (en français), pour l’Église (en arabe), pour les nations (en portugais), pour les âmes de tous les papes défunts et tous les prêtres (en polonais), pour tous les fidèles défunts (en allemand), et pour toute l’assemblée (en chinois).

Après la communion, viendra le rite final de l’ultima commendatio et valedictio, ouvert et conclu par le doyen des cardinaux.

Une période de prière silencieuse suivra, avant l’aspersion du cercueil avec de l’eau bénite et son encensement par le doyen des cardinaux. L’assemblée entonnera alors le cantique du Magnificat, tandis que le cercueil sera conduit en procession à l’intérieur de la basilique vaticane.

Il sera ensuite transporté à la basilique Sainte-Majeure, située à cinq kilomètres, où le pape François a exprimé le souhait d’être inhumé.