Mort du pape François : est-il autorisé de prendre en photo la dépouille du souverain ?

Lors de leur visite de la basilique Saint-Pierre, où repose le pape François avant ses obsèques, de nombreux fidèles ont pris une photo du souverain. Est-ce autorisé par le Vatican ?

Depuis mercredi, le corps du pape François est exposé dans la basilique Saint-Pierre, pour permettre aux fidèles de se recueillir et se reposer devant la dépouille du souverain pontife, dont les obsèques auront lieu samedi.

Au-delà des prières et des instants de solennité, de nombreuses personnes ont décidé d’immortaliser leur rencontre avec le pape par une photo.

Si cette démarche a pu déranger, celle-ci est autorisée. En effet, le Vatican accepte les photographies à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, y compris devant la dépouille du pape François.

Certaines règles à respecter

S’il est autorisé de prendre en photo le souverain pontife, il existe néanmoins quelques règles. L’utilisation du flash est proscrite afin de ne pas perturber l’atmosphère.

Il est également impératif de «faire preuve de respect envers la sacralité du lieu en maintenant le silence et en adoptant une tenue appropriée, en se couvrant les épaules et les genoux», explique le site de la basilique Saint-Pierre.

Près de 50.000 personnes se sont déjà recueillies devant le cercueil du pape François depuis mercredi. La file des fidèles et touristes patientant pour rendre hommage au chef des plus de 1,4 milliard de catholiques, décédé lundi à 88 ans, s'étire aux abords du plus petit Etat du monde, dont les accès sont filtrés par un lourd dispositif de sécurité qui ralentit l'avancée des fidèles.

Ce samedi, jour des obsèques du souverain pontife, au moins 200.000 personnes sont attendues.