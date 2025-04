Mort du pape François : la vie du souverain pontife reconstituée dans une incroyable vidéo générée par une IA

Après son décès lundi 21 avril, les hommages ne cessent d'affluer à l'égard du pape François. Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo créée grâce à l'intelligence artificielle retrace le parcours de vie du souverain pontife. Elle est devenue virale.

L'évolution physique du pape, les différentes étapes de sa vie, ses différents lieux de résidence... Voici ce que dévoile une vidéo d'intelligence artificielle publiée par le média Parati.

La vidéo suit chronologiquement la vie de Jorge Mario Bergoglio, devenu pape François. On l'aperçoit d'abord, bébé, naissant à Buenos Aires en 1936. Durant sa jeunesse, qu'il passe dans les quartiers populaires de la ville comme celui de Flores. Il est rapidement dépeint dans des salles de classe, entouré de verrerie de laboratoire, lui qui a suivi une formation de technicien en chimie.

Dans la vidéo, on peut voir à quel point sa fidélité donnée à Dieu intervient tôt dans son parcours. En 1953, lors d'une confession pendant la saint Matthieu, il fait l'expérience «de la miséricorde de Dieu» et reçoit une «révélation divine» qui le pousse à entrer dans les ordres. Comme on peut le constater sur la vidéo, il devient prêtre dès ses 21 ans.

A 76 ans, il apparaît pour la première fois en tant que pape

On peut également voir le décor changer à ses 33 ans, période de sa vie où il est amené à quitter son Argentine natale pour l'Europe. Il réalise une année en Espagne, où il est fait maître des novices du Colegio Maximo San José.

A 56 ans, il devient prêtre et est fait cardinal quelques années plus tard, à ses 64 ans. Si cette illustration le propose tout de rouge vêtu lors de son passage au statut de prêtre, il aurait dû être représenté en violet, comme le veut la tradition. En effet, le rouge est utilisé par les cardinaux, car «c'est la couleur du sang versé par Jésus-Christ». Ainsi en revêtant le rouge, les cardinaux «expriment qu'ils sont prêts à donner leur vie pour la défense du pape et de l'Église», comme l'a appris CNEWS de la part de l'historien Martin Dumont.

Enfin, on le voit en tant que pape, comme il en a pris les fonctions à 76 ans le 13 mars 2013 jusqu'à son décès, le 21 avril 2025. L'IA représente parfaitement sa première apparition, correspondant à ses 76 ans, au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome.