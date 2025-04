Mort du pape François : l'histoire émouvante de cette religieuse qui a enfreint le protocole pour faire ses adieux à son ami

Alors que les cardinaux se sont rassemblés, mercredi, devant le cercueil du pape François pour une cérémonie privée et solennelle, une petite silhouette ornée d'un voile bleu s'est démarquée. Celle d’une amie proche du défunt, Sœur Geneviève Jeanningros.

Elle est venue se recueillir, dans le silence. Mercredi, une religieuse d’Ostie, Sœur Geneviève Jeanningros, est venue prier devant le cercueil de son ami, le pape François. Durant sept minutes, elle lui a rendu hommage, non sans quelques larmes, bravant le protocole traditionnel. Et pour cause : elle a été la seule non-cardinale admise au transfert du corps du pape François. Le Garde suisse lui a permis l’accès, car François l'aurait souhaité ainsi.

Un geste qui témoigne de la forte relation entre cette femme, originaire du Doubs, et le plus haut représentant de l’Église.

Une amitié qui dure depuis 2013

Sœur Geneviève Jeanningros est âgée de 81 ans. Religieuse de la Fraternité des Petites sœurs de Jésus, elle vit depuis une cinquantaine d’années dans une caravane située au Luna Park d’Ostie, une station balnéaire près de Rome. Elle y accompagne la communauté des forains, notamment les personnes homosexuelles et transgenres.

Son amitié avec le pape remonte à une dizaine d’années, mais leur histoire est liée depuis beaucoup plus longtemps. Dans les années 1970, en Argentine, la tante de sœur Geneviève, la sœur Léonie Duquet, est enlevée, torturée et assassinée à Buenos Aires. Elle travaillait dans les bidonvilles. À cette époque, le pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, était provincial des jésuites d’Argentine.

Lors des funérailles de sa tante, sœur Geneviève est déçue de constater l’absence de Jorge Mario Bergoglio, alors évêque de Buenos Aires. Elle décide donc de lui écrire, afin de lui partager son mécontentement. Le pape François lui a répondu par téléphone, expliquant qu'il comprenait sa peine, et qu’il avait autorisé l’inhumation dans un lieu symbolique, selon Le Monde.

Suite à cet échange, ils ne se parlent plus, jusqu’à l’élection du pape en 2013, où ils reprennent contact. Leur relation se transforme alors en amitié.

Les années qui ont suivi, chaque mercredi, elle rendait visite au Pape, et il lui rendait également visite à l'occasion. Le pape François la surnommait même «l’enfant terrible».