Mort du pape François : quel est le dispositif de sécurité mis en place samedi pour ses funérailles ?

Après le décès du pape François lundi 21 avril, un important dispositif de sécurité s'est déployé au Vatican pour entourer les obsèques du souverain pontife. Une organisation qui atteindra son engagement maximal samedi 26 avril, à l'occasion des funérailles.

Gestion des foules, sécurité au sol et dans les airs, recours à des systèmes de haute technologie, le Vatican a pensé à tout pour entourer les hommages au pape François.

Depuis le décès du 266e pape, de nombreux fidèles s'amassent sur la place Saint-Pierre pour se recueillir face à la dépouille de François. Les autorités du Vatican peuvent s'attendre à de larges affluences : 200.000 personnes s'étaient présentées face au corps de Benoît XVI en 2022 et 50.000 personnes avaient assisté à son enterrement.

La garde suisse veillera à la sécurité des foules

Afin de gérer ces nombreuses personnes, des barrières métalliques, une distribution de bouteilles d'eau, une fréquence accrue de transports locaux et un renforcement des contrôles de sécurité aux accès de la place principale vaticane sont attendus. Ces décisions seront notamment assurées par la garde suisse, considérée comme l'armée la plus petite au monde. Depuis 1506, 135 hommes sont au service des papes.

Les membres de la garde suisse se parent d'uniformes caractéristiques : bandes bleues et jaunes et manchettes rouges © REUTERS

En plus des centaines de milliers de civils qui sont attendus, la situation est sous d'autant plus haute tension que 170 délégations étrangères répondront présent à cet événement.

Comme l'explique le Corriere Della Sera, le dispositif de sécurité autour des funérailles du pape a été décidé lors d'un Comité national pour l'ordre public présidé par Matteo Piantedosi, ministre de l'Intérieur italien.

Un dispositif de «bazookas» anti-drone

En plus de 2.000 membres des forces de l'ordre convoqués pour aider la garde suisse locale autour de la basilique Saint-Pierre jusqu'à la fin du conclave, qui devrait démarrer début mai, un système de «bazookas» a été présenté par le ministre italien. Il explique : «La technologie la plus avancée combinée à des contrôles au sol et à des systèmes informatiques et de brouillage pour perturber les fréquences et les communications téléphoniques à risque garantit que l'adieu final au pontife décédé lundi matin se déroule dans une sécurité maximale». Les «bazookas» formeront donc un bouclier anti-drone permettant de brouiller les communications entre radiocommandes et appareil volant.

Pour Matteo Piantedosi, «Il n'y a pas de raison de s'inquiéter mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ajoutent un engagement supplémentaire auquel nous devrons faire face», faisant référence à la présence de nombreux chefs d'Etat au Vatican, samedi 26 avril.