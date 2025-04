Mort du pape François : sécurité, chefs d’Etat, fidèles… Les 7 chiffres «fous» d’une cérémonie hors norme

Alors que les funérailles du pape se dérouleront ce samedi 26 avril au Vatican, Rome se prépare à accueillir des centaines de milliers de personnes. Un événement qui nécessite un dispositif sécuritaire millimétré.

Les funérailles du pape François, décédé à l’âge de 88 ans le lundi 21 avril se tiendront ce samedi à 10h, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, a annoncé le Bureau des célébrations liturgiques.

Pour l’occasion, Rome anticipe l'accueil de plusieurs délégations étrangères et de centaines de milliers de fidèles.

200.000 personnes attendues

Environ 200.000 fidèles seront réunis à Rome pour le week-end du samedi 26 avril, jour des funérailles du pape François. Depuis ce mercredi, le cercueil ouvert du chef des catholiques sera exposé jusqu’à vendredi à la basilique Saint-Pierre pour permettre aux visiteurs de lui rendre un dernier hommage.

Ainsi, des dizaines de milliers de personnes sont encore attendues. En décembre 2022, déjà 200.000 curieux s’étaient rendu sur les lieux devant le corps de Benoît XVI, prédécesseur de François. Pour son enterrement, ils étaient 50.000 fidèles.

Par conséquent, les autorités italiennes prévoient un plan de sécurité draconien avec des portiques, des dispositifs anti-drones et plus encore.

170 délégations étrangères

Têtes couronnées et dirigeants du monde entier ont aussi annoncé leur présence aux funérailles. Ainsi, 170 délégations étrangères viendront se recueillir lors de cet événement.

La France sera donc représentée par son président Emmanuel Macron, et ses ministres des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et de l'Intérieur Bruno Retailleau. Du côté des familles royales, le prince William - représentant le roi Charles III -, le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique seront aussi à Rome.

320 mètres de long place Saint-Pierre

Alors que 200.000 personnes sont attendues ce week-end à Rome, la Place Saint-Pierre du Vatican – où se dérouleront les funérailles-, peut quant à elle accueillir plus de 300.000 personnes grâce à ses 320 mètres de long par ses 240 mètres de large.

Au-delà de ces dimensions monumentales, elle abrite 284 colonnes ainsi que 88 pilastres. Pour couronner le tout, le lieu est surplombé de 140 statues de saints datant de 1670.

117 papes enterrés hors du vatican

Le pape François sera aussi le 117e chef des catholiques à être enterré hors du Vatican, sur les 264 papes qui se sont succédés à la tête de l'Eglise.

Pour son inhumation, le pape François a choisi la basilique Sainte-Marie Majeure, et non Saint-Pierre de Rome. Il sera donc le huitième souverain pontife à reposer en ce lieu aux côtés de Honorius III, Nicolas IV, Saint Pie V, Sixte V, Clément VIII, Paul V et Clément IX.

2.000 policiers aux abords de la basilique Saint-Pierre

La basilique et ses environs seront surveillés par plus de 2.000 policiers d'ici à la fin du conclave qui devrait se tenir au début du mois prochain pour élire le successeur de François. Ils seront secondés par 400 agents de la circulation qui contribueront à la gestion des convois diplomatiques.

Pour appuyer leur travail, les autorités pourront compter sur une technologie de «bazookas» derniers cris pour lutter contre les aéronefs clandestins, ou encore par des portiques de sécurité.

135 Gardes suisses pour défendre la cité

A l'intérieur du Vatican, les 135 gardes suisses seront également à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de l'Etat dont ils ont la responsabilité depuis 1506. Il s'agit de la plus vieille armée du monde. Tous exclusivement masculins, ils s'engagent habituellement pour une mission durant vingt-six mois. Ils sont âgés entre 19 et 30 ans, et doivent faire une taille de référence de 1,74 m.

9 jours de deuil au vatican

A compter de ce samedi et des funérailles du pape François, un délai de neuf jours de deuils seront lancés au Vatican. Au cours de ces «novemdiales», des célébrations solennelles auront lieu chaque jour à la basilique Saint-Pierre jusqu'au dimanche 4 mai.

Le gouvernement italien avait décrété mardi un deuil national de cinq jours à la suite de la mort du pape François. Ce dernier s'achèvera samedi, le jour de ses funérailles, a déclaré le ministre de la Protection civile Nello Musumeci. Le gouvernement de Silvio Berlusconi avait décrété en 2005, lors du décès du pape Jean-Paul II, un deuil national de trois jours.

De son côté, le président argentin Javier Milei a décrété sept jours de deuil national, a annoncé lundi le porte-parole de la présidence.

«Le pape François est décédé. Chef spirituel et guide de millions d'hommes et de femmes», a indiqué le porte-parole Manuel Adorni dans un bref message sur X. «Le Président de la Nation décrétera sept jours de deuil pour la mort du Saint-Père», a-t-il ajouté. Pour rappel, l’Argentine était le pays d’origine du souverain pontife.