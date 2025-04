Népal : il y a 10 ans, un terrible séisme faisait plus de 17.000 morts

Le 25 avril 2015, le Népal et sa capitale Katmandou ont été ravagés par un séisme d'une magnitude de 7,9 qui a fait près de 9.000 morts. Retour sur la pire catastrophe naturelle qu'a subi le pays.

Un tremblement de terre d'une violence inouïe. Il y a dix ans, le samedi 25 avril 2015, un puissant séisme a secoué le Népal, un petit pays situé aux confins des montagnes de l'Himalaya.

Major earthquake in Nepal kills at least 700 http://t.co/W7Cswni2r9pic.twitter.com/VhqFYIi5wQ — The New York Times (@nytimes) April 25, 2015

Les secousses, ressenties jusqu'en Inde et en Chine, ont duré de trente secondes à près de deux minutes. Si l'épicentre était situé à 80 kilomètres de la capitale, Katmandou a été complètement ravagée. Pendant plusieurs jours, près de cinquante répliques ont frappé la région, mettant en danger les rescapés et compliquant le travail des équipes de secours.

Une aide internationale rapidement mise en place

Les dégâts sont tels que plus de huit millions de Népalais, sur une population totale de 28 millions d'habitants à l'époque, sont affectés par les désastres provoqués par les secousses. Ces dernières ont par ailleurs déclenché de nombreuses avalanches, notamment sur l'Everest. Au total, 22 personnes ont perdu la vie près du plus haut sommet du monde, et 61 autres ont été blessées.

On this day, 25 April 2015, a catastrophic earthquake struck Nepal sparking a series of avalanches on Mt #Everest, the world's tallest mountain, leaving 18 hikers dead & base camp in ruin. Video Credit: Jost Kobusch. Full video: https://t.co/kBhX3I97bXpic.twitter.com/0ax7kS9557 — Everest Today (@EverestToday) April 25, 2024

Quelques heures après la catastrophe, plusieurs dizaines de pays ont proposé leur aide. Le Japon, qui subi régulièrement d'importants séismes, a envoyé sur place 70 experts, comme des sauveteurs et des maîtres-chiens pour retrouver d'éventuels rescapés dans les décombres.

Plus d'1,4 million de sinistrés un an après la catastrophe

Les Etats-Unis ont débloqué une aide d'un montant de 10 millions de dollars (environ 10,2 millions d'euros) et expédié plus de 45 tonnes de matériels. La France a, de son côté, mis à disposition de l'Etat népalais plusieurs équipes de chirurgiens et de médecins.

Nepal After the Earthquake - 27 photos, immediate aftermath of the devastating 7.8 quake: http://t.co/pbM9UKxppwpic.twitter.com/XiZbLgOiUc — The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) April 25, 2015

Dans les semaines qui ont suivi le séisme, plus de 1,4 million de personnes ont perdu leur habitation et ont souffert du manque d'eau et de nourritures. Des échauffourées ont même éclaté à Katmandou le 29 avril 2015 face à la lenteur de l'arrivée des secours. Un an après, la Croix-Rouge dénombrait encore environ 4 millions de personnes vivant dans des abris temporaires.

Au total, 8.857 Népalais ont perdu la vie et plus de 22.000 d'entre eux ont été blessés. En Inde et en Chine, pays limitrophes où le tremblement de terre a été ressenti, ce sont respectivement 78 et 25 personnes qui ont perdu la vie.

Dix ans plus tard, les conséquences du séisme sont encore visibles. La Tour Bhimsen, située à Katmandou et qui avait déjà été détruite par un précédent séisme en 1934, était toujours en cours de reconstruction.

Sous la force des secousses, le mont Everest s'est déplacé de trois centimètres vers le sud-ouest, avait indiqué l'Administration nationale chinoise de cartographie et d'information géologique.