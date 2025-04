«Personne n'arrive à les arrêter» : des voleurs se cachent parmi nous dans les aéroports, alerte cette hôtesse de l'air

Une hôtesse de l’air et influenceuse argentine a publié une série de vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer la recrudescence des vols dans les aéroports. Un phénomène en plein boom selon la jeune femme, avec des malfrats qui disposent d’équipements à la pointe de la technologie.

Les aéroports sont-ils toujours des lieux sûrs pour les voyageurs ? C’est la question soulevée par Barbara Bacilieri, hôtesse de l'air argentine et influenceuse aux 4,9 millions d’abonnés sur TikTok, qui a révélé dans une série de vidéos visionnées plus de deux millions de fois, comment des voleurs s'en prennent régulièrement aux passagers et aux boutiques «duty free», tout en étant rarement inquiétés par les autorités.

«Les aéroports fonctionnent comme de petites villes, et comme dans n'importe quelle ville, la criminalité se produit tous les jours, sauf qu'ici, elle est plus difficile à voir, et encore plus difficile à arrêter», raconte Barbara Bacilieri. «Le seul objectif des criminels est de passer la sécurité, d'accéder aux portes d'embarquement et de voler les passagers ou les boutiques hors taxes, puis de disparaître avant le départ du vol», alerte l’hôtesse de l’air, qui travaille pour la compagnie espagnole Vueling.

«Les voleurs attendent que les lumières s'éteignent, que les passagers s'endorment, puis ils ouvrent tranquillement les compartiments supérieurs, ouvrent les sacs et prennent ce qu'ils veulent. Bijoux, argent liquide, appareils électroniques», détaille Barbara Bacilieri. «J'ai vu cela se produire. Je l'ai signalé. Et la vérité, c'est qu'en l'absence de caméras à bord, nous ne pouvons souvent rien faire».

«Personne ne les arrête»

Par ailleurs, ces derniers ne visent pas uniquement des biens matériels. Armés de terminaux de paiement ou de scanners portatifs, ils s’attaquent aussi aux cartes de crédit des passagers lorsqu’ils passent à proximité, en volant les données ou directement l’argent qui se trouve dessus. Certains voleurs utilisent même les bornes de chargement USB de téléphones portables pour accéder aux données bancaires des voyageurs.

Tous ces délits passent souvent inaperçus jusqu’à ce que, quelques jours plus tard, les victimes constatent des transaction non autorisées, le plus souvent dans des pays étrangers, ce qui rend l’opération extrêmement difficile à bloquer. D’autant plus que même en cas de flagrant délit, les voleurs sont rarement sanctionnés, et ce malgré des mesures de sécurité rigoureuses, selon Barbara Bacilieri.

«Certains de ces voleurs sont des récidivistes, pris en photo, exposés sur Instagram ou TikTok, et pourtant ils sont toujours là, se promenant dans les terminaux comme des voyageurs ordinaires», déplore l'hôtesse de l'air. «Personne ne les arrête. Personne ne les suit». «Et oui, ils volent aussi l'équipage», a ajouté la star des réseaux sociaux, qui partage fréquemment des conseils de voyage sur TikTok.

Des conseils pour se protéger

Face à ce fléau, la créatrice de contenu a indiqué quelques astuces pour les passagers afin de se protéger contre ces opportunistes des aéroports. Tout d'abord, elle a conseillé aux voyageurs de ne jamais laisser leurs sacs, leurs appareils électroniques ou tout autre objet de valeur sans surveillance.

Pour se protéger des cybercriminels, Barbara Bacilieri suggère aux passagers d'apporter leurs propres ports de charge USB et d'utiliser des portefeuilles spéciaux bloquant l'identification par radiofréquence afin d'empêcher les malfaiteurs d'extraire les informations contenues dans les puces de leurs cartes de crédit.

L'hôtesse de l'air a également recommandé aux voyageurs de verrouiller leurs bagages à main, même à bord de l'avion, et de «se méfier des étrangers trop amicaux, tant dans les terminaux qu'à bord». «Si vous sentez que quelque chose ne va pas, signalez-le immédiatement à l'équipage», a-t-elle conseillé.

Malheureusement, des membres d'équipage ont également été reconnus coupables de vols dans les aéroports. En 2023, un agent de sécurité d'un aéroport philippin a été surpris en train de se mettre dans la bouche des billets de 300 dollars après les avoir arrachés à un touriste.