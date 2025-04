150.000 visiteurs, réservations des vols en hausse… Les fidèles se pressent pour rendre hommage au pape François

Au lendemain du décès du pape François, la ville de Rome connaît des records de fréquentation. Des centaines de milliers de pèlerins prévoient de se rendre dans la Ville Sainte pour les obsèques du Saint-Père.

Affluence inédite à Rome. Quatre jours après la mort du pape François, décédé à l’âge de 88 ans d’un AVC, ils sont déjà 150.000 à être venus lui rendre hommage à Saint-Pierre de Rome. Selon les chiffres du Bureau de presse du Saint-Siège publiés ce 25 avril 2025, près de 12.000 personnes ont franchi les portes de la basilique ce vendredi de 8h à midi pour prier auprès de sa dépouille.

Jusqu’à 19h ce soir, le cercueil du pontife sera exposé dans la basilique papale, devant l’autel de la Confession. A 20h aura lieu le rite de la fermeture du cercueil. Car demain, se dérouleront les obsèques du pape François, qui débuteront des 10 heures sur le parvis de la place Saint-Pierre.

Des recherches de vols en hausse de 57%

Fidèles, chrétiens, pèlerins et touristes… Ils affluent du monde entier pour saluer une dernière fois le pape François. Selon les données de l’agence en ligne eDreams, les recherches de vols vers Rome ont bondi de 57 % par rapport à l’année dernière, et de 128 % par rapport à la semaine précédente, preuve d’un élan de solidarité hors-norme.

Dans cette course aux billets d’avion, les Français arrivent premiers du classement. Ils représentent 16% des recherches totales, devant les Espagnols (15 %) et les Allemands (13 %). Des réservations qui s’ajoutent aux millions de pèlerins qui avaient déjà réservé leur voyage pour l’année du Jubilé. La visibilité de Rome et du Vatican en 2025 aura sans aucun doute des effets sur le tourisme l’an prochain dans la capitale italienne, comme cela est le cas en France, plusieurs mois après les Jeux olympiques.