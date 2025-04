Ce moment où le pape François a relevé le défi de deux rappeurs sur les réseaux sociaux (vidéo)

En août 2023, à l’occasion de la Journée Mondiale de la jeunesse en Europe, deux rappeurs argentins ont eu la chance de s’entretenir avec le pape François. Ce dernier s’est ainsi prêté à un jeu très apprécié par les artistes autour du monde, celui d’improviser une chanson avec trois mots choisis au hasard. Et le souverain pontife n’avait pas choisi les plus faciles.

Le «pape des pauvres» a donné du fil à retordre à ces deux artistes argentins. Le 16 août 2023, les rappeurs Andres Castellano et Braian «el legendario» (pour «le légendaire» en français), alors en voyage en Europe, notamment pour participer à la Journée Mondiale de la jeunesse annuelle, ont eu la chance de rencontrer le pape François. Une rencontre qu’ils ont immortalisée sur leur compte Instagram mardi 22 avril dernier, en hommage au Saint-Père décédé à l’âge de 88 ans la veille, jour du lundi de Pâques.

Et le jour de ce rendez-vous, le pape François a participé à un défi bien connu des rappeurs. Celui d’improviser un freestyle à partir de trois mots choisis par une tierce personne. Ainsi, le Saint-Père avait choisi les noms communs «vache, poulet et poisson», s’exclamant : «C’est de la sorcellerie !», avant que Braian «el legendario» (vêtu d’un tee-shirt blanc) et Andres Castellano (qui porte une casquette) ne se mettent à «faire de la magie».

«Et ça, c’est faire du désordre avec le pape François», s’est ainsi élancé l’un des deux rappeurs argentins, avant d’envoyer son premier couplet, tandis que son acolyte l’accompagnait avec du beatbox pour donner du rythme.

«Quelle agilité, mon Dieu !»

«Ce n’est pas vraiment si compliqué, nous allons parler de poulet et de poisson parce que nous n’allons pas parler de choses stupides, mais plutôt comment Jésus a multiplié les poissons», a d’abord balancé «Le légendaire» argentin.

Son homologue a ensuite récupéré la suite du couplet avec brio. «Nous le faisons de tout notre cœur, nous sommes avec le pape François, quelle bénédiction. C’est vraiment notre passion de continuer avec l’Évangélisation», (en référence au fait de prêcher l’Évangile à des population non chrétiennes dans l’objectif de faire connaître la foi catholique en la résurrection de Jésus Christ).

Dépassés par les émotions, les deux rappeurs argentins ont oublié d’insérer le mot «vache» dans leur freestyle, mais le pape François a estimé que la mission avait été réussie, saluant la performance par de grands applaudissements. «Quelle agilité, mon Dieu !», a-t-il notamment acclamé.

Une rencontre gravée jamais dans la mémoire des deux artistes argentins. «C’est ainsi que nous nous souviendrons toujours de vous : avec cette joie unique que vous avez transmise», ont-ils ainsi complimenté en légende de l’extrait vidéo partagé sur le réseau social.

«Vous nous manquerez à tous, jusqu’au moment où nous pourrons vous rencontrer à nouveau», ont-ils conclu, soulignant la capacité du Saint-Père à faire preuve de gestes spontanés.