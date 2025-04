Crise entre la France et l'Algérie : que signifie le rappel d’un ambassadeur pour un pays ?

Après l’expulsion de douze fonctionnaires français en Algérie, le 15 avril dernier, Emmanuel Macron a décidé de rappeler son ambassadeur à Paris «pour consultations». Que veut dire cette pratique diplomatique ?

Alger-Paris, Alger-Bamako, Niamey et Ouagadougou... Depuis plusieurs mois, les tensions diplomatiques entre l’Algérie et certains pays observent une escalade. Le 15 avril dernier, c’est après l’expulsion de douze fonctionnaires français du ministère de l’Intérieur travaillant en Algérie qu’Emmanuel Macron a décidé de renvoyer «douze agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France» et de rappeler l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet «pour consultations».

Une semaine plus tôt, le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso annonçaient le rappel de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie. En effet, Bamako accuse son voisin d’avoir abattu un drone sur son territoire. De son côté, Alger estime qu'il y a eu «violation de l'espace aérien» de ses terres et a répliqué en rappelant ses ambassadeurs dans les trois pays.

Si les relations diplomatiques entre tous ces acteurs ne sont pas au beau fixe, le fait de prendre une telle mesure ne marque pas leur arrêt total. Cette décision permet simplement «de montrer à l'État accréditaire (le pays où se trouve le diplomate, Ndlr) qu'il y a un froid, et pour marquer ce froid, on rappelle l'ambassadeur et on met un terme à ses fonctions», a donc expliqué à CNEWS, maître Arnaud Bastid, avocat en droit diplomatique.

Pour ce faire, l’Etat accréditant envoie une note diplomatique à l’Etat accréditaire. Dans le cadre de la crise entre Paris et Alger, la France a informé l'État algérien de sa volonté de rappeler son ambassadeur. Ces règles, c’est à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques de les régir. Cette série de texte comporte également des lois sur les relations consulaires (1963) et sur le droit des traités (1969).

Les relations diplomatiques, «toujours très respectées» dans le monde

L’ambassadeur parti, reste à gérer les affaires courantes. C’est pourquoi un chargé d’affaires est encore sur place. Ses prérogatives «sont exactement les mêmes que celles d’un ambassadeur», a confirmé Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen.

Après le rappel du haut-responsable, les deux États restent quand même «à un moment donné en contact, parce que contrairement à ce qu'on indique, les relations diplomatiques sont toujours assez stables dans le monde entier et sont toujours très respectées», a ajouté maître Bastid, tout comme «la souveraineté de chaque État quelles que soient les circonstances», a-t-il assuré.

Le seul exemple où la diplomatie a été bafouée, c'est en novembre 1979 quand l'Iran s'en est prise à l'ambassade des États-Unis. «En droit diplomatique, c’est la seule vraie infraction qu'on a relevée en plus de 200 ou 300 ans d'histoire», s’est souvenu le magistrat.

Le fait de rappeler un ambassadeur peut être temporaire ou définitif. L’étape supérieure pourrait être la rupture des liens diplomatiques, voire la fermeture d’une ambassade. La France n’est par exemple plus présente au Niger depuis 2023, en Afghanistan depuis 2021 ou en Syrie depuis 2012. «En général, c'est la manifestation d'une hostilité à un régime politique», a rappelé Arnaud Bastid.

Le cas du «persona non grata»

Les autorités algériennes ont déclaré «persona non grata» les douze fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur, leur donnant 48 heures pour quitter l'Algérie. Dans une autre mesure, les Etats-Unis ont aussi appliqué ce terme à l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Washington mi-mars dernier, l'accusant notamment de «haïr» Donald Trump.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025

En d’autres termes, l'État qui accueille les diplomates d’un pays accréditant «peut à un moment donné estimer qu'ils posent un problème pour tout un tas de raisons qui n'ont d'ailleurs pas à être évoquées», a expliqué maître Bastid. «Dans ce cas-là, l'État accréditaire peut déclarer que ces fonctionnaires ne sont pas les bienvenus et peut les expulser».

En pratique, les États-Unis avaient donné trois jours à l'ambassadeur sud-africain, Ebrahim Rasool, pour quitter le territoire après avoir été désigné «persona non grata» par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.