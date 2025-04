Guerre en Ukraine : «La Crimée restera sous contrôle russe», assure Donald Trump

Dans une interview parue dans les colonnes du Time datant de ce vendredi, Donald Trump a expliqué que la «Crimée restera sous contrôle russe». Dans le même temps, la Russie a précisé qu'elle était prête à un accord avec l'Ukraine.

Dans une interview au célèbre magazine Time, le président des Etats-Unis Donald Trump a maintenu sa vision sur le conflit russo-ukrainien. A l'heure où les tentatives de négociations pour amener la paix avancent difficilement, Donald Trump a ravivé l'étincelle de la situation de la Crimée. Et il a été plutôt clair sur sa position. «La Crimée restera sous contrôle russe», a-t-il expliqué.

