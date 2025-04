Harry et Meghan dénoncent l’impact des réseaux sociaux sur les enfants

En déplacement à New York ce jeudi 24 avril, le prince Harry et son épouse Meghan ont dénoncé les «efforts insuffisants» réalisés pour protéger les enfants sur les réseaux sociaux.

«La vie est bien meilleure sans les réseaux sociaux», a déclaré le prince Harry, après avoir inauguré un mémorial à New York, ce jeudi 24 avril. Sur l’installation temporaire, une cinquantaine d'écrans géants de smartphones y affichent le visage d'un enfant qui a perdu la vie à cause du harcèlement ou de contenus dangereux consultés en ligne. Le prince et son épouse Meghan ont profité de leur déplacement dans la capitale américaine pour dénoncer les «efforts insuffisants» pour protéger les enfants sur les réseaux sociaux. Une cause qui leur est chère.

«Nous voulons faire en sorte que les choses changent pour qu'aucun enfant ne soit victime des réseaux sociaux», a déclaré le fils cadet de Charles III dans une interview à la BBC. Et de se réjouir que ses enfants, Archie et Lilibet, âgés de 5 et 3 ans, soient encore trop jeunes pour être concernés. Le prince Harry et sa femme avaient quitté les réseaux sociaux en 2020 au moment de leur rupture avec la famille royale et leur départ du Royaume-Uni. Meghan a néanmoins fait son retour début 2025 sur Instagram, notamment pour promouvoir sa série Netflix «With love, Meghan», où elle est désormais suivie par 2,8 millions de personnes.

Bientôt des «comptes adolescents» sur Facebook et Messenger

Lors de leur déplacement, le duc de Sussex et sa femme, qui soutiennent cette cause depuis plusieurs années, étaient accompagnés des familles de ces enfants décédés, qui font partie d'un réseau de parents constitué par leur organisation philanthropique Archewell Foundation. Une marche organisée par des parents britanniques a eu lieu jeudi devant des bureaux de Meta à Manhattan, selon les informations de la BBC relayées par l’AFP.

Le duc de Sussex s'est particulièrement ému du fait que les entreprises de réseaux sociaux n'aient pas l'obligation de donner accès au contenu des téléphones des enfants après leur décès au Royaume-Uni. «C'est inacceptable de dire à un parent, à un père et une mère, qu'ils ne peuvent pas savoir ce que leur enfant faisait sur les réseaux sociaux pour des raisons de confidentialité», a-t-il fustigé.

Soucieux de mieux protéger les adolescents des dérives des réseaux sociaux, le groupe Meta a annoncé étendre ses «comptes adolescents», censés mieux protéger ces utilisateurs, à son réseau social Facebook et à sa messagerie Messenger, quelques mois après leur apparition sur Instagram. Jeudi, le régulateur britannique des médias Ofcom a annoncé une quarantaine de mesures visant à assurer la sécurité des enfants et des adolescents sur les réseaux sociaux, dont l'instauration d'un contrôle strict de l'âge des utilisateurs.