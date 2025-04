«Je préfère largement un accord à des bombes» : Donald Trump se dit prêt à rencontrer le Guide suprême ou le président iranien

Donald Trump a assuré être prêt à rencontrer le Guide suprême ou le président iranien, tout en prévenant qu'à défaut d'accord sur leur programme nucléaire, il serait «le premier» à avoir recours à la force. «Je préfère largement un accord à des bombes», a-t-il nuancé.

Un futur deal avec l’Iran ? Alors que la surveillance du développement du programme nucléaire iranien est une priorité pour les États-Unis, Donald Trump a annoncé qu’il se tenait prêt à rencontrer le président iranien Massoud Pezeshkian ou le Guide suprême Ali Khamenei pour conclure un accord. Le président a toutefois menacé l’Iran d’avoir «recours à la force» si ses dirigeants refusaient de négocier.

«un accord» plutôt que «des bombes»

«Je pense que nous allons conclure un accord avec l'Iran. Personne d'autre ne pourrait le faire», a déclaré le président américain à Time magazine, selon des déclarations publiées ce vendredi à la veille d'une nouvelle session de pourparlers entre les Etats-Unis et la République islamique.

Interrogé sur des informations selon lesquelles il aurait dissuadé Israël d'attaquer des sites nucléaires iraniens, afin de privilégier la diplomatie et des pourparlers, comme rapporté le 17 avril par le New York Times, Donald Trump a affirmé que «ce n'est pas vrai».

«Je ne les ai pas arrêtés», a-t-il indiqué à propos des Israéliens. «Mais je ne leur ai pas facilité la tâche, parce que je pense que nous pouvons parvenir à un accord sans attaquer. J'espère que nous le pourrons», a-t-il précisé.

«Il est possible que nous devions attaquer, parce qu'il n'est pas possible que l'Iran accède à l'arme nucléaire. Je ne leur ai pas facilité la tâche (aux Israéliens, ndlr), mais je n'ai pas dit non. En fin de compte, je voulais leur en laisser le choix, mais j'ai dit que je préférais largement un accord à des bombes», a développé le président américain.

Steve Witkoff attendu samedi à Oman

Tout en assurant qu'il ne voulait pas être «entraîné» dans une éventuelle guerre lancée par Israël contre l'Iran, Donald Trump a prévenu qu'il pourrait recourir à la force «très volontiers, si nous ne pouvons pas parvenir à un accord». «S’il n'y a pas d'accord, je serai le premier à y aller», a-t-il déclaré.

L'émissaire du président Trump, Steve Witkoff, est attendu samedi à Oman pour participer à une troisième session de pourparlers avec l'Iran sur son programme nucléaire. Steve Witkoff a rencontré des responsables iraniens samedi dernier à Rome et avait participé à une première journée de discussions le 12 avril dans la capitale Mascate.

Les deux parties ont fait part de leur optimisme à l'issue de la rencontre à Rome, sans toutefois fournir de détails. L'Iran a toujours nié chercher à se doter de l'arme nucléaire.