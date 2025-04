Mort du pape François : comment l'inhumation à Sainte-Marie-Majeure doit-elle se dérouler ?

Après la messe des obsèques du pape François sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, ce samedi 26 avril, le cercueil du souverain pontife sera transporté jusqu'à la basilique Sainte-Marie-majeure, où il doit être inhumé.

L'inhumation du pape François sera différente de celles de ses prédécesseurs. Contrairement à Benoit XVI et Jean-Paul II, il a souhaité être enterré dans la basilique Sainte-Marie-majeure et non dans les grottes de la basilique Saint-Pierre.

Son cercueil y sera transféré samedi 26 avril, juste après la messe célébrée pour ses funérailles à Saint-Pierre. Un convoi funèbre transportera le défunt jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui se situe à environ cinq kilomètres du Vatican, près de la gare de Termini.

Neuf cardinaux seront présents pour l'inhumation : le camerlingue Kevin Farrell, le doyen du Collège cardinalice Giovanni Battista Re, l’Américain Roger Michael Mahony, le protodiacre français Dominique Mamberti, l’archiprêtre de la basilique Sainte-Marie-Majeure Stanisław Ryłko, l’archiprêtre coadjuteur Rolandas Makrickas, l’ancien secrétaire d’État Pietro Parolin, le vicaire de Rome Baldassare Reina, l’aumônier pontifical Konrad Krajewski.

Le substitut de la secrétairerie d’État Mgr Edgar Peña Parra, le vice-camerlingue Mgr Ilson de Jesus Montanari, le régent de la Maison pontificale Mgr Leonardo Sapienza, les chanoines et les confesseurs de Sainte-Marie-Majeure ainsi que les secrétaires du pape François assisteront eux-aussi à la liturgie privée.

D'après le livret rendu public ce jeudi par le Vatican, cette dernière commencera par une procession rythmée par des psaumes, qui cheminera jusque dans la nef latérale gauche, là où le pape François doit reposer, entre la chapelle Pauline et la chapelle Sforza.

Une tombe «dans la terre, simple»

Le cardinal camerlingue présidera une dernière prière avant que le cercueil en bois du souverain pontife ne soit imprimé des sceaux du camerlingue, de la préfecture de la Maison pontificale, du Bureau des célébrations liturgiques pontificales et de celui du Chapitre de la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Déposé dans le caveau, le cercueil sera ensuite aspergé d'eau bénite tandis que résonnera l'hymne du Regina Coeli. La tombe du pape François, selon ses dernières volontés, doit être «dans la terre; simple, sans décoration particulière, et avec la seule inscription : Franciscus».

Un acte authentique de l'inhumation sera rédigé puis lu devant les personnes présentes, avant d'être signé par le cardinal camerlingue, le régent de la Maison pontificale, le maître des célébrations pontificales et le notaire.

Le public ne pourra accéder à la basilique qu'à partir de 21h, lorsque ses portes s'ouvriront à nouveau pour le chapelet. Les fidèles qui répondront présents pourront ainsi se recueillir sur la tombe du souverain pontife.