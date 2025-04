Mort du pape François : qui sont les Jésuites, ordre auquel appartenait le souverain pontife ?

Le pape François est mort ce lundi 21 avril à l’âge de 88 ans. Le souverain pontife argentin appartenait à la Compagnie de Jésus, une communauté religieuse, plus connue sous le nom de Jésuites.

Marcher au côté du Christ. C’est un ordre religieux important dans le catholicisme et pourtant méconnu du grand public : les Jésuites, issus de la Compagnie de Jésus à laquelle appartenait feu le pape François, qui a d'ailleurs été le premier souverain pontife de l'Histoire issu de cet ordre.

L’ordre des Jésuites a vu le jour au XVIe siècle lors d’une époque «appelée la contre-réforme, en opposition à la réforme protestante, marquée par le Concile de Trente et la volonté d’une réforme de la vie du clergé», a expliqué à CNEWS l’historien et secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à la Sorbonne, Martin Dumont.

Ainsi, la Compagnie de Jésus a été fondée en 1540 par saint Ignace de Loyola et ses compagnons dans l’optique de «consacrer leur vie au service de l’Église». Il s’agit «à la fois d’un ordre apostolique et missionnaire mais aussi d’un ordre de reconquête spirituelle et religieuse», poursuit l’historien.

Fidélité au pape

Comme tous les religieux, les Jésuites font «vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance», néanmoins ils ajoutent un quatrième vœu qui leur est propre : «le vœu de fidélité au pape à qui ils doivent obéissance parfaite».

Par ailleurs, «c’est un ordre qui est marqué par la question de la formation intellectuelle qui est beaucoup plus longue que dans d’autres séminaires», a ajouté Martin Dumont, précisant que les Jésuites sont envoyés «dans d’autres communautés pour découvrir et comprendre les autres cultures».

L’ordre des Jésuites est né en Europe mais a connu une très grande expansion dans le monde, notamment au travers des missions d’évangélisation menées partout sur la planète. L’un des rêves de François Xavier, compagnon de saint Ignace, était particulièrement d’évangéliser l’extrême orient et la Chine.

Avec une formation intellectuelle poussée, la Compagnie de Jésus est rapidement devenue un ordre puissant et respecté, proche des puissants. «Ils étaient écoutés au niveau des rois et des reines qui les prenaient comme conseillers spirituels».

Voir le bien dans l’autre

Cette puissance a créé des inimitiés envers les Jésuites qui sont accusés «de vouloir manipuler les grands de ce monde pour prendre le pouvoir». Il leur est également reproché d’être «trop libéraux, trop tolérants, trop ouverts sur les questions morales». L’ordre sera interdit et dissous en 1773 avant d’être restauré sous le pape Pie VII en 1814.

En effet, comme l’a rappelé Martin Dumont, «dans leur spiritualité, leur mentalité, les Jésuites s’intéressent à la personne elle-même, à ce qu’elle vit. Ils ne veulent pas asséner de principes généraux , ils étudient au cas par cas, c’est la casuistique».

Il ne s’agit pas d’une remise en cause de la loi mais d’une interprétation, une adaptation à la personne elle-même et à la situation dans laquelle elle vit», a précisé l’historien. Cette vision Jésuite s’est ressentie dans la politique menée par le pape François durant son pontificat.

En effet, ce dernier «a fait attention à ne pas donner de loi absolue», par ailleurs, pour Martin Dumont, «on ne peut pas comprendre la pensée profonde du pape François si on ne comprend pas la pensée des Jésuites».

Ainsi, les Jésuites estiment que l’on ne peut pas «juger la personne qui est en chemin». C’est une façon de «réussir à voir le bien dans la personne sans forcément attendre que la personne soit en conformité avec tous les principes de l’Église. C’est venir dire que Dieu est là et que Dieu vous aime quel que soit l’état de vie que l’on a».

C’est une doctrine que l’on retrouve notamment dans la main tendue par le pape François aux divorcés remariés ou envers les croyants homosexuels.