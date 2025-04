«Trump 2028» : avec ses t-shirts et casquettes, le président américain lance déjà l'idée de se représenter à la Maison Blanche

La boutique en ligne de Donald Trump a mis en vente des vêtements portant l’inscription «Trump 2028». De quoi révéler les ambitions du président américain pour un troisième mandat, en dépit de la Constitution qui, à ce stade, lui interdit.

Donald Trump fera-t-il un troisième mandat à la tête des États-Unis ? C’est la question qui se pose après la mise en vente de produits portant l’inscription «Trump 2028» sur le site internet du président américain.

Si la Constitution des États-Unis ne permet pas de briguer plus de deux mandats, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne «plaisantait» pas au sujet d'un troisième mandat, affirmant le mois dernier qu'il existait des «méthodes» pour y parvenir.

Moins de 100 jours après le début de son deuxième mandat, Donald Trump a déjà la tête et les yeux rivés sur l’avenir. Alors que sa cote de popularité ne cesse de chuter après l’épisode tumultueux des taxes douanières, dont l’impact pourrait être considérable pour l’économie américaine, Donald Trump prépare déjà une potentielle campagne pour une troisième mandat, avec un merchandising flambant neuf.

Comme le rapporte The Guardian, plusieurs produits, dont des casquettes «Trump 2028» au prix de 50 dollars, ou encore des tee-shirts «Trump 2028 Rewrite the Rules» (réécris les règles) au prix de 36 dollars, ont été mis en vente sur le site internet du président américain. Un compte «fan» sur les réseaux sociaux a même publié une photo jeudi du fils de Donald Trump, Éric, arborant l’une de ses nouvelles casquettes.

Eric Trump is now wearing a "Trump 2028" hat that his father is selling on his website for $50.



Tell me again about how these people care about the Constitution? pic.twitter.com/gr3iCJ5cTY

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 24, 2025