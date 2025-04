Une femme sur trois a déjà regretté de s'être mariée, selon une étude

Selon une étude Flashs publiée jeudi 24 avril, une femme sur trois a déjà regretté de s'être mariée et une femme sur 20 le regrette «souvent». La même proportion des femmes avoue avoir envisagé le divorce.

Une étude menée par Flashs pour Eve and Co révèle qu'une femme sur trois a déjà regretté de s'être mariée. L'étude, publiée ce jeudi, explique les raisons des tensions conjugales, des motifs de divorce et démontre aussi pourquoi certaines femmes ne souhaitent pas se séparer de leur conjoint malgré une certaine lassitude.

© Flashs

L'étude souligne ainsi que 5% des interrogées ont déjà regretté «souvent» de s'être mariée et 24% d'entre elles répondent «oui, parfois». Les chiffres sont à peu près similaires quant à un potentiel divorce : 7% des femmes répondent avoir pensé à une telle décision et avouent continuer d'y penser alors que 23% l'ont déjà envisagé sans que ce ne soit d'actualité au moment de la question.

Flashs a donc questionné plus de 1.000 femmes sur ces sujets et dévoile pourquoi elles ne procèdent pas toujours au divorce même après y avoir songé. La réponse la plus fréquemment donnée (41%) est financière, alors que 38% des femmes évoquent «la peur de l'impact social et familial». 34% disent ne pas vouloir se séparer d'un «confort» et d'une «habitude» alors que «la crainte de devoir tout recommencer» concerne 28% des questionnées. Enfin, 11% des femmes parlent de la «peur de la réaction de leur mari».

70% des femmes se disent «profondément amoureuses»

Une autre partie de cette étude concerne les sentiments et leur évolution dans le temps au sein des couples. 70% des femmes avouent être «profondément» amoureuses de leur mari, dont 44% expliquent que cet amour à «augmenté» dans le temps. 30% des femmes parlent d'une «stabilité» et 26% d'entre elles avouent que leur attirance a diminuée.

L'un des points abordés spécifiquement par Flashs est l'infidélité. 8% des femmes avouent avoir été infidèles, dont 3% «plusieurs fois», alors que 31% pense que leur mari l'a été ou l'est encore. 19% pense pouvoir en avoir été victime et 12% en ont la certitude.

Enfin, les statistiques s'intéressent à la communication au seins des couples mariés. Trois interrogées sur quatre avoue ressentir de la frustration ou de l'agacement envers son homme, dont 11% disent connaître pareils sentiments «souvent». Voici les raisons exposées par les femmes : «le manque de participation aux tâches ménagères» (45%), «le manque de considération» (39%), «le manque d'implication dans la vie familiale» (25%), «les différends sur la gestion des finances» (19%), «le temps qu'il consacre à ses amis ou ses loisirs» (15%) et «une vie sexuelle insatisfaisante» (14%).

© Flashs

Enfin, l'étude montre que 9 femmes sur 10 sont épanouies dans leur couple. 44% répondent être «pleinement» épanouies et 46% disent l'être «globalement».