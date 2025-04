«Une intoxication potentielle dans 28 Etats» : ce que l'on sait du rappel de jus de pomme massif aux Etats-Unis

Un rappel massif de jus de pommes est en cours aux Etats-Unis après l'annonce d'un risque «d'une potentielle intoxication» pour les consommateurs, concernant pas moins de 28 Etats.

Des risques en cas de consommation. Un rappel de produit est massivement relayé aux Etats-Unis concernant une marque de jus de pommes assez célèbre, et dont plusieurs lots engendreraient «une potentielle intoxication» chez les consommateurs.

Relayée par la presse américaine, cette notice concerne les bouteilles de verre de 30 centilitres de jus de la marque Martinneli's, soit 7.234 lots, selon la Food and Drug Administration (FDA).

Les produits ont été distribués dans les Etats américains suivants : l'Alabama, l'Arkansas, l'Arizona, la Californie, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l'Iowa, l'Illinois, l'Indiana, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Michigan, le Missouri, le Mississippi, la Caroline du Nord, le New Hampshire, le New Jersey, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Texas, l'Utah, la Virginie ou encore le Wisconsin.

🚨🍎Martinelli's Apple Juice recalled in 28 states over toxic patulin contamination. FDA warns of health risks like nausea & vomiting from this mycotoxin found in moldy apples. Over 7,000 cases of 10-ounce glass bottles sold in 4-packs are affected. States include California,… pic.twitter.com/dMGM124p75

— GoodMorningRooster (@RoosterGM) April 25, 2025