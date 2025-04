Funérailles du pape François : quel est le texte déposé sur le cercueil du souverain pontife ?

Alors que la messe d’À Dieu du pape François est en cours sur la place Saint-Pierre ce samedi 26 avril, un texte sacré a été placé sur son cercueil.

Il s’agit d’un geste très symbolique. Les obsèques du pape François ont commencé ce samedi 26 avril sur la place Saint-Pierre de Rome.

La vie de tout prêtre et spécialement celle du pape est axée sur la parole de Dieu et sa transmission aux hommes. Ainsi, l’Évangile a été placé sur le cercueil du Saint-Père. Il s’agit de l’Évangile selon Saint-Jean, qui a été proclamé durant cette messe.

Il s’agit de la rencontre de l’apôtre Saint-Pierre avec le Christ après sa résurrection. Si Pierre a renié trois fois le Christ avant sa crucifixion, il lui pardonne et lui demande à trois reprises «M’aimes-tu». L’apôtre répond oui et le Christ lui dit «Suis-moi» et lui confie l'Église, faisant de Saint-Pierre le premier pape de l’Église catholique.

Par ailleurs, contrairement aux autres défunts, le cercueil du pape, et en général de l’ensemble des prêtres, est tourné vers l’assemblée. Il s’agit encore d’une forte symbolique car il est placé comme de son vivant lorsqu’il célébrait l’eucharistie et annonçait l’Évangile.