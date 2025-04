Funérailles du pape François : quels sont les textes sacrés lus par le cardinal Battista Re pour ses obsèques ?

Alors que les funérailles du pape François ont commencé à 10h ce samedi sur la place Saint-Pierre de Rome (Italie) devant plus de 140.000 fidèles, le cardinal Giovanni Battista Re, en charge de la messe donnée pour l’occasion, lit divers textes et chants en anglais, en espagnol et en latin.

Une lecture marquée par trois moments forts. Mort ce lundi d’une attaque cérébrale, le pape François est célébré par une messe en son honneur donné ce samedi matin sur la place Saint-Pierre de Rome (Italie). Près de 200.000 fidèles, une cinquantaine de chefs d'État et une dizaine de têtes couronnées sont réunies pour ses funérailles.

Choisi pour animer la messe donnée dès 10h ce samedi en cet honneur, le cardinal Giovanni Battista Re lit des textes et des chants en anglais, en espagnol et en latin. A noter que les lectures et le psaume sont les mêmes que pour les funérailles de Jean Paul II, puisqu’il s'agit des lectures privilégiées pour des funérailles pontificales.

Actes des Apôtres

La première lecture, en anglais, est tirée des versets 34 à 43 du chapitre 10 des Actes des Apôtres. L’extrait est issu du cinquième livre du Nouveau Testament racontant les premières années de la communauté chrétienne après la crucifixion de Jésus. Il met en avant un enseignement de l’apôtre Pierre, déclinant ainsi mot pour mot la parole qui suit.

«En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.»

«Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés».

Épître de Paul aux Philippiens

La seconde lecture, en espagnol, est extraite de la lettre de saint Paul de Tarse aux fidèles de l’église de Philippes, en Macédoine. Elle s’étend du 3e chapitre, verset 20, au 4e chapitre, verset 1. Elle a pour vocation de rappeler aux chrétiens que leur seule espérance est dans le Christ.

«Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés».

Évangile de Jean

La troisième lecture, en latin, est tirée des versets 15 à 19 du chapitre 21 de l’Évangile selon saint Jean, à savoir le dernier des quatre Évangiles du Nouveau Testament. Il a été écrit dans un style très poétique à la fin du Ier siècle sous la plume de l’apôtre Jean afin de permettre à Jésus de demander à Simon Pierre s’il l’aime puis de l’inviter à le suivre. A noter que le pape Jean Paul II avait choisi ce même évangile pour sa messe funèbre.

«Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : "Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ?" Il lui répond : "Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime." Jésus lui dit : "Sois le berger de mes agneaux." Il lui dit une deuxième fois : "Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ?" Il lui répond : "Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime." Jésus lui dit : "Sois le pasteur de mes brebis." Il lui dit, pour la troisième fois : "Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?" Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : "M’aimes-tu ?" Il lui répond : "Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime." Jésus lui dit : "Sois le berger de mes brebis».

«Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller." Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : "Suis-moi"», explique ce passage de l’évangile de Jean.