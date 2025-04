Furérailles du pape François : quels sont les chants interprétés lors des obsèques ?

La messe des funérailles du pape François a commencé ce samedi, sur la place Saint-Pierre de Rome. Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées pour assister à ce dernier hommage au Pape. Durant cette célébration, plusieurs chants sont entonnés. Voici lesquels.

Une célébration calquée sur celle des obsèques pontificales. Les funérailles du pape François ont lieu ce samedi, sur la place Saint-Pierre de Rome. Depuis 10 h, la messe funéraire a débuté, en présence de milliers de personnes. Durant ce moment, plusieurs chants sont entonnés.

Le chant d'entrée

Le chant d’entrée est celui qui a ouvert la messe funéraire, à 10 h. Il s’agissait d’un Requiem æternam dona ei («Donne-leur, Seigneur, le repos éternel»), entonnée par la chorale, comme pour les obsèques du pape Benoît XVI. Puis, après le Kyrie («Seigneur, prends pitié»), et la première lecture, le psaume 22 a été chanté. Attribué au Roi David, c’est le psaume de la confiance totale envers le Seigneur qui est un berger plein de sollicitude pour ses brebis. Après l’acclamation de l’évangile, la prière universelle et juste avant la prière eucharistique, a lieu le Sanctus XVIII de la messe des funérailles, aussi appelé Sanctus de la Messe des défunts.

Juste avant la communion, l'Agnus Dei XVIII, a été chanté. Pendant les obsèques, l’invocation est la même, mais la demande est différente : elle n’attend plus la miséricorde pour les vivants, mais le repos éternel pour les défunts.

Ensuite, le psaume 41 sera chanté. Il est aussi chanté lors de la fermeture du cercueil du Pape, exprimant la recherche du visage de Dieu et l’espérance. Puis, après l’Eucharistie, a lieu le rite traditionnel de la Ultima Commendatio et valedictio (Dernière louange et adieu). Un rite pendant lequel le célébrant appellera les fidèles à prier pour le pape François et pour le repos de son âme.

Cantique à la Vierge Marie

Ensuite, la chorale et l’assemblée alternent dans le chant de la litanie des saints, en demandant leur intercession et leur prière. La litanie est suivie du chant In paradisum deducant te angeli.

Les In paradisum et Chorus angelorum sont chantés à la fin de la cérémonie des funérailles, lorsque la procession se forme pour accompagner le cercueil du défunt.

Enfin, aura lieu le chant du Magnificat Anima Mea Dominum, un cantique à la Vierge Marie. C’est un chant tiré de l’Évangile de Luc. Ce cantique de Marie, est chanté par la Vierge Marie, lorsqu’elle rend visite à sa cousine, Elisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Lors des funérailles papales, le Magnificat est chanté en version grégorienne, ou en version polyphonique, selon les choix liturgiques.