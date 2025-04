Le président palestinien Mahmoud Abbas nomme son vice-président et possible successeur

Mahmoud Abbas, président palestinien, annonce Hussein al-Cheikh comme nouveau vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine. À sa mort, celui nommé comme vice-président de l'OLP sera probablement appelé à devenir le chef de l'Etat de Palestine, reconnu par près de 150 pays.

Assurer ses arrières. Le président palestinien Mahmoud Abbas aujourd’hui âgé de 89 ans, a désigné samedi un proche conseiller, Hussein al-Cheikh, au poste nouvellement créé de vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), faisant de lui son possible successeur à la tête de la Palestine.

Ce poste est né jeudi, à l'initiative du même Mahmoud Abbas, lors d'une convention à Ramallah, en Cisjordanie occupée, et répond à la demande de la communauté internationale qui souhaiterait que l'OLP se réforme. «Le président palestinien Mahmoud Abbas a nommé Hussein al-Cheikh au poste de numéro deux au sein de la direction de l'Organisation de libération de la Palestine», a déclaré à l'AFP Wasel Abou Youssef, membre du Comité exécutif de l'OLP.

Préparer sa succession, une priorité absolue

Depuis 1964, l'OLP a pour mission de négocier et conclure des traités internationaux au nom du peuple palestinien mais aussi de rassembler la majorité des mouvements politiques palestiniens. Cela ne concerne ni le mouvement islamiste Hamas, qui s'est emparé du pouvoir à Gaza en 2007, ni son allié, le Jihad islamique. Aref Jaffal, directeur du centre Al-Marsad pour le suivi électoral, explique que «préparer la succession d'Abbas». «Le système politique palestinien est déjà dans un état lamentable, donc je pense que toutes ces dispositions sont un prélude à la désignation d'un successeur à Abbas», a-t-il révélé à l'AFP cette semaine.

Qui est Ce nouveau vice-président ?

Hussein al-Cheikh, vétéran du mouvement Fatah de Mahmoud Abbas, est considéré comme un proche de ce dernier. Il a passé plus de dix ans dans les prisons israéliennes à la fin des années 1970 et au début des années 1980, période durant laquelle il a appris l'hébreu. En 2022, il a été nommé secrétaire général du Comité exécutif de l'OLP. Il est aussi le chef de son département des négociations, portefeuille sensible illustrant sa proximité avec Mahmoud Abbas. Ce dernier l'a également récemment nommé à la tête d'un comité supervisant les missions diplomatiques palestiniennes à l'étranger.

«Une réponse à une pression extérieure»

Mahmoud Abbas avait exprimé sa volonté de créer un poste de vice-président en mars à l’occasion d'un sommet au Caire sur l'avenir de la bande de Gaza après la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Elle «n'est pas une mesure de réforme, mais plutôt une réponse à une pression extérieure», a commenté Hani al-Masri, chercheur au Centre palestinien de recherche politique et d'études stratégiques. Pour lui il est nécessaire d’avoir un poste de vice-président au sein l'Autorité palestinienne elle-même, «à qui les pouvoirs pourraient être transférés».

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a salué samedi «ces mesures de réforme (qui) contribueront à renforcer les efforts politiques palestiniens vers un État indépendant avec les frontières de 1967 et Jérusalem-Est pour capitale». Mais plusieurs factions palestiniennes se sont, elles, opposées à la création du poste de vice-président et s'étaient retirées de la convention cette semaine, y voyant un signe d'ingérence étrangère.

En revanche, Mahmoud Abbas a rassuré mercredi dernier en expliquant que la création du poste permettrait de renforcer les institutions palestiniennes et aiderait à une plus large reconnaissance de l'Etat palestinien. Certains observateurs y voient un stratagème visant à donner l'illusion d'une moindre concentration des pouvoirs à la tête de l'OLP, une autre demande de la communauté internationale.

Mahmoud Abbas préside l'OLP depuis 2004 et a été élu président de l'Autorité palestinienne début 2005, quelques mois après la mort du dirigeant historique des Palestiniens Yasser Arafat. Aucune nouvelle élection présidentielle n'ayant été organisée depuis.