Obsèques du pape François : 250.000 personnes présentes, 54 chefs d'État... Les chiffres marquants de la cérémonie

Environ 250.000 personnes assistent, ce samedi 26 avril, aux obsèques du pape François qui se tiennent sur la place Saint-Pierre, à Rome. Plus de 160 délégations officielles ont fait le déplacement, dont 54 chefs d'État, 12 souverains régnants et 15 chefs de gouvernements.

Un moment d'histoire. Ce samedi 26 avril ont lieu les obsèques du pape François et des personnalités venues du monde entier ont fait le déplacement, dont plus de 160 délégations officielles, 54 chefs d'État, 12 souverains régnants et 15 chefs de gouvernements.

Comme il y a vingt ans, lors des funérailles de Jean-Paul II, ces délégations officielles ont été disposées selon un protocole qui a été mis en place en amont. Ils ont été installés par ordre alphabétique en fonction du nom du pays en langue française.

2.000 policiers

La France est représentée par son président Emmanuel Macron, et ses ministres des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Du côté des familles royales, le prince William - représentant le roi Charles III -, le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont également présents à Rome.

Près de 100 représentants d’autres confessions et religions sont présents tout comme 4.000 prêtres concélébrants pendant la messe, ainsi que 220 cardinaux et 750 évêques ou archevêques. 250.000 personnes sont venues rendre hommage au pape François devant sa dépouille exposée à Saint-Pierre entre le 23 et le 25 avril. Pour le début des obsèques, 50.000 personnes se trouvaient sur la place Saint-Pierre et 150.000 aux alentours.

La basilique et ses environs sont surveillés par plus de 2.000 policiers d'ici à la fin du conclave, qui devrait se tenir au début du mois prochain pour élire le successeur de François. Ils sont secondés par 400 agents de la circulation qui contribueront à la gestion des convois diplomatiques.