Obsèques du pape François : comment le souverain pontife avait instauré un dialogue inédit avec l'islam

Au cours de son pontificat, le pape François a mis un point d'honneur à œuvrer pour la coexistence des religions. Il a notamment installé un dialogue inédit avec l'islam.

Parmi les priorités du pape François, le dialogue interreligieux figurait en bonne place. Au cours de son pontificat, le Saint-Père a notamment, plus que tous ses prédécesseurs, renforcer les échanges avec l'islam, ne serait-ce qu'au travers de ses visites répétées dans de nombreux pays arabes et à majorité musulmane.

Il s'est rendu en Albanie, en Turquie, en Jordanie et en Cisjordanie en 2014, mais aussi en Bosnie-Herzégovine (2015), en Azerbaïdjan (2016), en Egypte (2017), au Bangladesh (2017), aux Emirats arabes unis (2019), au Maroc (2019), en Irak (2021) ou encore au Kazakhstan et au Bahreïn (2022).

Autant de voyages qui l'ont amené à fouler le sol de plusieurs lieux de prière musulmans, dont certains lieux saints de l'islam comme l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, où il a rencontré le Grand mufti en 2014.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | La Grande Mosquée de Paris apprend avec une infinie tristesse le décès du pape François, chef de l'Église catholique, figure emblématique du dialogue interreligieux et de la fraternité humaine, survenu en ce lundi de Pâques.



➡️ https://t.co/EuDkuDuGXu… pic.twitter.com/lb2foDulWC — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 21, 2025

Le pape François s'est également recueilli à la Mosquée bleue d'Istanbul puis, en 2015, à la mosquée centrale de Koudoukou, à Bangui, en République centrafricaine. Il a aussi été le premier pape à être invité à la grande mosquée de Rome (Italie), en 2016, même si la visite n’a pas eu lieu pendant son pontificat.

En adoptant cette position d'ouverture, le Saint-Père a développé une amitié avec l'imam égyptien Ahmed Al-Tayeb, qui a permis la reprise des relations entre le Saint-Siège et la prestigieuse université sunnite du Caire, Al-Azhar.

Les liens avaient été rompus sous le pontificat de Benoît XVI, lorsque ce dernier avait dénoncé une «stratégie de violences» menée envers les chrétiens égyptiens au lendemain d'un attentat à la voiture piégée devant une église copte d'Alexandrie, en 2011.

«Les religions n'incitent jamais à la guerre»

Lors de son voyage à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis en 2019, le souverain pontife a cosigné le «Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune» avec le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar. D'autres chefs religieux se sont joints au geste par la suite, faisant du dialogue islamo-chrétien un modèle pour l'échange interreligieux.

Ce texte, qui s'engage en matière de lutte contre les discriminations et les violences religieuses, affirme que «que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine».

Globalement, le souverain pontife a toujours appelé à ne pas instrumentaliser «le nom de Dieu» pour justifier la violence. Mettant en garde contre le fanatisme et le fondamentalisme, il prenait toujours soin de souligner que ce danger existe dans toutes les religions.

Un «symbole de l'humanité»

«On ne peut pas dire, ce n’est pas vrai et ce n’est pas juste, que l’islam soit terroriste. Les musulmans ne sont pas tous violents et la violence est partout» avait-il affirmé en 2016, au retour de son voyage à Cracovie, après plusieurs attentats perpétrés au nom de l’islam au Moyen-Orient et en France.

Il pleurait dans le même temps les victimes chrétiennes lorsqu'elles étaient visées par des attaques dans le monde, les décrivant comme des «martyrs d'aujourd'hui», plus nombreux que ceux des premiers siècles.

L'annonce de la mort du pape François a fait réagir plusieurs représentants du monde arabe et musulman. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a salué «un ami fidèle du peuple palestinien», tandis que le cheikh Ahmed al-Tayeb, grand imam d'Al-Azhar, l'a décrit comme un «symbole de l'humanité».

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rendu hommage à «un champion de la cause palestinienne» qui «travaillait sans relâche pour promouvoir la tolérance et favoriser le dialogue» et le roi Abdallah de Jordanie à «un homme de paix, aimé pour sa bonté, son humilité et ses efforts inlassables pour rassembler les peuples».