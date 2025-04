Obsèques du pape François : dans les coulisses de la rencontre Trump - Zelensky au sein de la basilique Saint-Pierre (photos)

Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu une réunion «très productive» en marge des funérailles du pape François, samedi à Rome.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés samedi à Rome avant les funérailles du pape lors d'un échange jugé positif par les deux parties, alors que Washington met la pression pour arriver à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, Kiev craignant qu'on lui force la main.

Assis sur des fauteuils rouges dans la basilique Saint-Pierre et penchés l'un vers l'autre, d'après des photos transmises par la présidence ukrainienne, les deux hommes se sont parlé une quinzaine de minutes, selon cette source.

Zelensky and Trump speaking in the Vatican today



🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/697oMpvH2h — Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2025

Le bras droit de Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak a qualifié la discussion de «constructive», tandis que la Maison-Blanche l'a jugéee «très productive». C'était la première fois que les deux hommes se retrouvaient depuis l'échange houleux à Washington le 28 février, quand Donald Trump et son vice-président JD Vance avaient littéralement tancé le président ukrainien.

Donald Trump and Volodymyr Zelensky met briefly in St. Peter's basilica on the sidelines of Pope Francis's funeral in the Vatican, in their first encounter since a White House clash, as the US president pushes the Ukraine to make a peace deal with Russia.https://t.co/pig1umOEKwpic.twitter.com/l6v2JIV5RZ — AFP News Agency (@AFP) April 26, 2025

Sur un autre cliché, les deux hommes sont debout dans la basilique en compagnie de deux autres principaux alliés de l'Ukraine, Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Des dizaines de chefs d'État ou de gouvernement et de hauts responsables ont convergé vers Rome samedi pour les funérailles du pape François, ouvrant la possibilité à de multiples rencontres diplomatiques. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a échangé une brève poignée de main avec Donald Trump, en pleine tensions commerciales entre l'UE et les États-Unis. Selon Paula Pinho, porte-parole de la Commission européenne, «Lors de leur bref échange, la présidente von der Leyen et le président Trump ont convenu de se rencontrer».

Zelensky in now meeting with Macron in Rome



🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/OE49w5QB1v — Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2025

Donald Trump a assuré dans la nuit de vendredi à samedi que la Russie et l'Ukraine étaient «très proches d'un accord», sans en dévoiler le contour, tandis que son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel il a entamé depuis plusieurs mois un rapprochement sensible, a évoqué la «possibilité» de «négociations directes» entre Moscou et Kiev.

Les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron mènent actuellement un échange sur «la poursuite des efforts de paix» en Ukraine, a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères.