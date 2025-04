Obsèques du pape François : Gammarelli, qui sont les tailleurs qui habillent les papes ?

Voilà six générations que Gammarelli confectionne les vêtements du pape et des cardinaux. Après l’enterrement de François, la maison italienne entend vêtir les participants du conclave.

Un savoir-faire inégalé depuis le XVIIe siècles. Fondée à Rome dans les années 1790, la maison Gammarelli habille les papes depuis 1798, indique-t-elle sur son site internet. Alors qu’elle prépare traditionnellement les vêtements du nouveau chef des catholiques, le Vatican utilisera cette fois, des soutanes des élections précédentes, un choix qui pourrait rendre hommage à François, soucieux de l'environnement.

«Nous habillons tous les papes depuis au moins le début du XXe siècle», a raconté à l’AFP Lorenzo Gammarelli. Cette fois, «le Vatican nous a dit qu'il s'en était occupé», a-t-il ajouté.

Depuis des générations, Gammarelli prévoit trois soutanes blanches en trois tailles différentes (grande, moyenne et petite) pour les nouveaux papes. Ce dernier passe alors celle qui lui convient le mieux dans les minutes qui suivent son élection, avant de s'avancer sur le balcon de Saint-Pierre.

Alors que cette année sera différente, le célèbre tailleur tente d'habiller les participants au conclave qui devrait se dérouler au début du mois de mai.

«Un peu déçu»

Les nouveaux papes portent la soutane avec une «pellegrina», ou cape courte, une ceinture de soie blanche et un «zucchetto» blanc, ou calotte papale. Il faut généralement trois jours et demi pour couper le tissu d'une soutane complète, le préparer et le coudre à la main.

Lorenzo Gammarelli, qui a repris l'entreprise avec ses cousins en 2016, a admis qu'il était «un peu déçu» de ne pas habiller le nouveau pape.

«Dans la tristesse du moment due au décès du pape François, le point positif était que nous pensions fabriquer les vêtements du nouveau pape», avant de recevoir le coup de fil du Vatican annulant la procédure habituelle. «Nous verrons pour la prochaine fois», a-t-il toutefois déclaré.