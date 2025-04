Obsèques du pape François : revivez les 7 temps forts de la cérémonie

Le pape François a été inhumé samedi dans sa basilique de cœur à Rome, après avoir été salué par plus de 400.000 fidèles le long de son cortège funèbre et lors d'une messe grandiose place Saint-Pierre, en présence d'un aréopage de chefs d'État ayant favorisé des entrevues diplomatiques informelles.

Le pape François, décédé le lundi 21 avril, à 88 ans, a été inhumé lors d'une cérémonie privée dans la basilique Sainte-Marie Majeure, une église dédiée à la Vierge où il se rendait pour prier avant et après chaque voyage à l'étranger.

Une messe émouvante organisée en plein air

La messe d'enterrement organisée en plein air place Saint-Pierre a été marquée par plusieurs salves d'applaudissements, notamment aux passages de l'homélie rappelant l'œuvre de ce fin politique alliant bonhomie et franc-parler. Les mantilles et voilettes noires, la vareuse de style militaire de Zelensky, la pourpre cardinalice des plus de 200 «princes de l'Eglise» et le violet des évêques, alliés à la pompe du rite catholique ponctué de prières et de chants, ont contribué à l'éclat de cette cérémonie en mondovision, loin de la sobriété prônée par François.

La prière universelle en six langues

Six personnes ont pris le temps de se relayer pour lire cette prière en six langues : en français, en arabe, en portugais, en polonais, en allemand et en chinois. Une manière de montrer que l'Église catholique est universelle.

Les chefs d'État du monde entier lui ont rendu un dernier hommage

Avant le début de la cérémonie des funérailles, le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, est entré dans la basilique Saint-Pierre pour se recueillir devant le cercueil du pape, tout comme l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, le Français Emmanuel Macron, le Brésilien Lula et l'Argentin Javier Milei.

Sur le cercueil était posé un exemplaire des Evangiles, trônant devant l'autel en plein air, sur la majestueuse place Saint-Pierre, qui n'a pu accueillir tous les fidèles débordant sur la grande avenue de la Conciliation.

Une rencontre Trump - Zelensky

Avant la cérémonie, Donald Trump a rencontré dans la basilique son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, une entrevue jugée «très productive» par les deux parties. Volodymyr Zelensky s'est «réjoui d'une réunion très symbolique qui pourrait devenir historique si nous parvenons à des résultats communs».

Une photo publiée par la présidence ukrainienne montre les deux hommes, qui ne s'étaient plus vus depuis leur accrochage dans le Bureau ovale fin février, assis et devisant avec en toile de fond les peintures baroques et les marbres multicolores.

L'Ukraine au coeur des discussions en marge de la cérémonie

Les deux hommes se sont aussi entretenus «à quatre», toujours dans la basilique, mais debout, avec Emmanuel Macron et Keir Starmer. Une rencontre à la tonalité particulière quand on sait que le pape François n'a jamais cessé «d'implorer la paix», particulièrement pour l'Ukraine, appelant à «la raison et à des négociations honnêtes», ainsi que l'a rappelé dans son homélie le cardinal Re. «La guerre n'est que mort des personnes, destruction des maisons, destruction d'hôpitaux et d'écoles (...) La guerre laisse toujours le monde dans un état pire qu'avant», a ajouté le cardinal.

La ferveur populaire

La ferveur populaire de ces funérailles fait écho aux plus de 250.000 personnes ayant patienté pendant des heures cette semaine pour se recueillir devant la dépouille du chef de 1,4 milliard de catholiques, exposée sous les ors de la basilique Saint-Pierre. De par le monde, messes et veillées se tiennent en hommage au pontife dont le message portait bien au-delà des seuls catholiques.

Plusieurs milliers de personnes le long de la route

Son cercueil a été accueilli par des milliers de personnes. Il a été transporté du Vatican à la basilique à bord d'une papamobile blanche découverte et au toit transparent, afin que les fidèles massés le long du parcours, notamment sur l'avenue des Forums impériaux menant au Colisée, puissent lui rendre hommage.