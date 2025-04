Pape François : empanadas, alfajores... Quels étaient les plats préférés du chef de l'Eglise ?

Pendant douze ans de pontificat, le pape François a partagé ses goûts pour la cuisine italienne et argentine. Au point qu’il a participé à la sortie d’un livre de recettes en 2018. Voici les plats que le chef de l’Église préférait.

Le pape François s’est éteint le 21 avril 2025. S’il laisse derrière lui un impact spirituel fort et nouveau, Jorge Bergoglio a aussi contribué à apporter une touche argentine dans les habitudes alimentaires du Vatican. Une façon de combiner Italie et Argentine dans l’assiette.

Voici quelques-uns des plats qu’il a avoué apprécier particulièrement.

Les empanadas

On ne peut pas renier ses origines. En bon argentin, Jorge Bergoglio était fan d’empanadas. Ces petits chaussons farcis sont très populaires en Espagne et dans toute l’Amérique latine, notamment en Argentine, au Chili, en Colombie ou encore au Mexique. Servis chauds, leur pâte, semblable à la pâte à pizzas, est fine et légèrement croustillante. Qu’ils soient cuits au four ou à la friteuse. À l’intérieur, on retrouve une farce à base de viande (du bœuf haché, du poulet, du thon) ou de fromages, de légumes, ou même de mélanges. Il y en a même des versions sucrées !

Les alfajores

Dans le livre «À la table du Pape François. Ses histoires et ses recettes pour donner du goût à la vie» publié en 2018 par Roberto Alborghetti aux éditions Bayard, on apprend aussi que le pape François était particulièrement friand d’alfajores. Ce sont des douceurs emblématiques d'Amérique latine qui se composent habituellement de deux biscuits sablés assemblés par une garniture, traditionnellement du dulce de leche, autrement dit de la confiture de lait. Dont Jorge Bergoglio raffolait. Sur le bord, on colle de la noix de coco râpée, si on n’a pas opté pour des bords en chocolat.

La bagna cauda

Heureusement pour lui, François était déjà passionné de cuisine italienne avant d’être élu pape. L’une de ses recettes italiennes préférées était d’ailleurs la bagna cauda. Cette spécialité traditionnelle du Piémont signifie littéralement «bain chaud». Dans l’esprit d’une fondue, ce plat convivial est composé d’une sauce chaude d’huile d’olive, de beurre, d’ail, d’herbes et d’anchois, qu’on pose au milieu de la table dans une casserole ou un réchaud, dans lequel on vient tremper du pain et des légumes crus ou cuits. Carottes, poivrons, céleri, cardons, artichauts, pommes de terre… Tous les légumes peuvent y passer. De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis lors des journées les plus froides.

Parmi ceux qui ont eu la chance de cuisinier pour le pape, le suisse David Geisser. A 24 ans, il a profité de son expérience auprès de François pour publier en 2015 «Buon Appetito - Guardia Svizzera Pontifica», où se mêlent recettes, anecdotes et portraits, qui ont ponctué sa vie au sein du Vatican.