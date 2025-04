Rencontre Trump-Zelensky, pression sur Poutine... Comment le conflit en Ukraine s'est invité aux funérailles du Pape François

Ce samedi 26 avril, des dizaines de dirigeants internationaux se sont rendus aux obsèques du pape François, à Rome. Cette matinée a aussi été le théâtre de pourparlers sur la guerre en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a enchaîné les discussions avec plusieurs chefs d’État.

Des funérailles sur fond d’enjeux diplomatiques. Une cinquantaine de chefs d’État et une dizaine de têtes couronnées se sont déplacés à Rome, ce samedi, pour les obsèques du pape François. Mais sous ce moment de recueillement, la guerre en Ukraine a continué à alimenter les discussions.

Première image forte de la journée, celle de la réunion improvisée entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump, quelques minutes avant le début de la messe en hommage au souverain pontife. Les deux hommes apparaissent l’un en face de l’autre, sur deux chaises, au milieu d’une pièce de la basilique Saint-Pierre de Rome.

Selon Volodymyr Zelensky, ce moment a été une «bonne rencontre». «Nous avons beaucoup discuté en tête-à-tête. Espérant des résultats sur tous les points abordés. Protéger la vie de nos concitoyens. Un cessez-le-feu total et inconditionnel. Une paix durable et fiable qui empêchera une nouvelle guerre d'éclater. Une rencontre hautement symbolique qui pourrait devenir historique si nous parvenons à des résultats communs», écrit-il dans un post publié sur son compte X.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025