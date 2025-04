«Une autonomie de plus de 1.000 km» : quelles sont ces voitures électriques à essence que la Chine veut exporter vers l'Europe ?

Au salon automobile de Shanghai, qui se tient jusqu'au 2 mai prochain, les constructeurs chinois ont frappé fort avec la présentation de leurs derniers véhicules électriques. Équipés de prolongateurs d'autonomie, ils doivent conquérir le marché européen.

Voici la nouvelle arme des constructeurs automobiles chinois. Au salon de Shanghai, plusieurs modèles électriques, dont l'énorme SUV Yangwang U8 de BYD ou l'Exeed ET, destinés à l'exportation, promettent une autonomie rare de plus de 1.000 kilomètres.

Ces modèles, appelés EREV en anglais, sont équipés d'une batterie et de moteurs électriques et d'un «range extender», un petit générateur à essence qui n'est pas relié aux roues et ne fait qu'alimenter la batterie si besoin.

La BMW i3 n'avait pas convaincu lors de sa sortie

Le véhicule roule donc toujours en mode 100% électrique, mais consomme de l'essence et émet une petite quantité de gaz toxiques.

Cette technologie, qui a connu une forte croissance en Chine en 2024, reste encore très rare ailleurs. BMW l'avait proposée sur sa petite électrique i3 dès 2013 pour le marché européen, sans grand succès. Mais la donne pourrait changer.

Des tentatives sur le marché américain

Le partenaire chinois de Stellantis, Leapmotor, a lancé en Europe son SUV C10. Stellantis compte également proposer aux Etats-Unis une version EREV de son pick-up star, le Ram 1.500. Volkswagen entend aussi lancer un véhicule tout-terrain similaire taillé pour l'Amérique sous sa marque Scout.

Mercredi dernier, le groupe allemand a présenté un autre gros SUV équipé d'un prolongateur, qui doit être un élément de sa contre-offensive sur le marché chinois.

Mais l'électrification du marché européen n'est pas aussi rapide que prévu, et les Américains hésitent encore plus. Les modèles hybrides rechargeables (équipés d'une batterie et d'un moteur à essence) apparaissent alors aux constructeurs comme une bonne solution de transition : ils polluent moins qu'une voiture à essence s'ils sont bien rechargés, et rassurent les automobilistes sur l'autonomie de leur véhicule.

Le tout-électrique en 2035, un frein pour les constructeurs européens

Les voitures à prolongateur d'autonomie, qui entrent dans cette catégorie, sont «une bonne façon de réduire le coût d'entrée des gens dans la mobilité électrique», a commenté mardi le patron de Volkswagen Oliver Blume, depuis Shanghai.

«Mais l'électrique finira par l'emporter», a-t-il ajouté. «Dans quelques années, le développement des batteries permettra d'atteindre ces autonomies en tout-électrique», a-t-il prédit.

Surtout, l'intégralité des voitures neuves proposées sur le marché européen devra être 100% électrique en 2035. Les EREV pourraient cependant trouver leur place si des exceptions sont concédées à des motorisations non-électriques, mais moins polluantes, demandées notamment par l'Allemagne.

«Qui investirait dans des usines (de prolongateurs d'autonomie) en Europe si on sait qu'elles seront caduques en 2035 ?», a lancé jeudi à Shanghai Holger Klein, le patron de l'équipementier allemand ZF, qui fabrique ces systèmes. «Il faut résoudre cette question très vite».

En attendant, les Occidentaux devraient s'appuyer sur leurs partenaires chinois pour tester le marché.