Canada : ce que l'on sait de «l'attaque à la voiture-bélier» lors d'un festival à Vancouver, qui a fait au moins 9 morts et une vingtaine de blessés

Un homme a foncé dans une foule lors d'un festival de rue organisé par la communauté philippine de Vancouver, au Canada samedi 26 avril. Au moins neuf personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées dans ce que le Premier ministre a qualifié d'«attaque à la voiture-bélier».

Des scènes de chaos absolu. Peu après 20h (heure locale) samedi 26 avril, le festival de la journée Lapu-Lapu, célébré par la communauté philippine, battait son plein à Vancouver.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Soudainement, la panique s'est emparée de la foule, qui «était dense» dans cette partie de la rue, selon la police locale. D'après des images publiées sur les réseaux sociaux, un SUV noir a foncé brusquement sur les passants avant de s'arrêter.

une «attaque à la voiture-bélier» evoquée

«À ce jour, nous pouvons confirmer que neuf personnes ont trouvé la mort après qu'un homme a foncé dans la foule hier soir lors du festival de Lapu-Lapu», a annoncé la police sur X, qui a également fait état d'une vingtaine de blessés.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

L'auteur des faits a été directement interpellé après les faits. Il s'agit d'un homme de 30 ans, résidant dans la ville et déjà connu des services de police. «Le conducteur, un suspect isolé, est en garde a vue», ont indiqué les enquêteurs, sans avancer de motif pour expliquer le drame, tout en étant «convaincus que cet incident n'était pas un acte de terrorisme».

Un peu plus tard, le Premier ministre canadien Mark Carney a indiqué sur X que le suspect avait mené une «attaque à la voiture-bélier», tout en affirmant qu'il n'y avait «pas de menace active» pour la sécurité de ses concitoyens.

Des témoins «sous le choc»

Abigail Andiso a raconté au Vancouver Sun, journal local, qu'elle se trouvait avec des amis au festival lorsqu'elle a entendu de grands bruits, puis des hurlements. «Il y avait des corps. Ils ont été écrasés. Certains étaient déjà morts sur place», a-t-elle déclaré.

Sheila Nocasa, membre de la communauté philippine, était sur place peu avant l'incident. Elle a dit à l'AFP se trouver «sous le choc», «anéantie».

Le Premier ministre attendu sur place

Sur X le maire de la ville, Ken Sim, a apporté son soutien aux «personnes touchées et la communauté philippine de Vancouver en cette période incroyablement difficile».

«Nous sommes tous en deuil avec vous», a déclaré dans un message sur X le Premier ministre canadien Mark Carney, qui avait prévu de se rendre dans cette province de la Colombie-Britannique dimanche pour ses derniers meetings de campagne avant l'élection de lundi.

J'ai appris avec consternation les événements horribles qui se sont déroulés au festival Lapu Lapu à Vancouver en début de soirée.



Je présente mes plus sincères condoléances aux proches des personnes tuées et blessées, à la communauté philippino-canadienne et à tous les… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

«Mes pensées vont à la communauté philippine et à toutes les victimes visées par cette attaque insensée», a commenté sur X Pierre Poilievre, chef de file des conservateurs pour les législatives, qui se tiennent ce lundi dans le pays, et principal opposant à Mark Carney.

Charles III «profondément attristé»

«Nos pensées et nos prières vont à tous ceux dont la vie a été brisée par cette terrible tragédie, et nous leur adressons nos plus sincères condoléances en ce moment d'angoisse pour tant de personnes au Canada», a indiqué Charles III, chef d'Etat du Canada, se disant aussi «profondément attristé» dans un message posté sur X.

The King’s message following this weekend’s tragic events at the Lapu Lapu festival in Vancouver. pic.twitter.com/Q0FBAC3APe — The Royal Family (@RoyalFamily) April 27, 2025

De son côté, le président des Philippines, Ferdinand Marcos, a déclaré dans un communiqué qu'il était «complètement bouleversé d'apprendre ce terrible incident».

«Après le drame survenu à Vancouver, j'adresse notre solidarité aux Canadiens et à la communauté philippine. Nos pensées accompagnent les victimes et leurs proches», a pour sa part écrit Emmanuel Macron sur X ce dimanche.