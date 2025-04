Canada : un automobiliste fonce dans une foule lors d'un festival à Vancouver, au moins 9 morts d'après le dernier bilan

Ce samedi 26 avril, peu après 20h (heure locale), un automobiliste a foncé dans une foule lors de la Lapu-Lapu Day Block Party, un festival de rue de Vancouver, au Canada. Un premier bilan faisait état d'au moins 9 morts, selon la police locale. La piste terroriste est «pour l'instant exclue».

Un drame encore inexpliqué. Samedi 26 avril, un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue philippin à Vancouver, dans le sud du Canada.

«Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées», a indiqué un porte-parole de la police devant la presse au milieu de la nuit. Un peu plus tard, la police canadienne faisait état d'un premier bilan comprenant au moins 9 morts.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq

